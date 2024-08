Ägyptenflüge mit Air Cairo ab Paderborn können gebucht werden

Paderborn-Lippstadt Airport (Foto: Paderborn-Lippstadt AP)

Der Sommer 2025 kann kommen: Die Fluggesellschaft Air Cairo hat schon jetzt den Flugplan ab dem Flughafen Paderborn/Lippstadt für die kommende Sommerzeit freigeschaltet.

So fliegt der bewährte Partner, der in der dritten Sommersaison am heimischen Airport aktiv ist und die Kapazitäten kontinuierlich aufgestockt hat, ab dem 31. März 2025 bis zu dreimal wöchentlich nach Ägypten. Die Flüge sind über alle namhaften Reiseveranstalter und über sunexpress.com mit SunExpress als exklusiven Distributionspartner von Air Cairo buchbar.

Ab dem 31. März 2025 geht es jeweils dienstags und sonntags nach Hurghada. Mit Beginn der nordrhein-westfälischen Sommerferien am 8. Juli 2025 kommt eine dritte wöchentliche Frequenz hinzu, und zwar am Freitag. Hurghada ist der bekannteste und größte Touristenort an der ägyptischen Küste des Roten Meeres und vor allem für Badeurlaub, Tauchen und Wüstensafaris bekannt.

„Wir freuen uns sehr, dass Air Cairo mit dem beliebten Ziel Hurghada auch im kommenden Jahr an unserem Flughafen vertreten ist. Die bereits jetzt erfolgte Freischaltung des Sommer-Flugplans 2025 gibt den Urlauberinnen und Urlaubern in unserer Heimat frühzeitig Planungssicherheit für Buchungen in dieser Region“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

