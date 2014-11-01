eta
eta Die eta ist mit einer Spannweite von 30,90 Metern das derzeit grösste Segelflugzeug der Welt. Durch die Verwendung neuer Fertigungstechniken und modernster Materialien erreicht dieses Flugzeug atemberaubende Flugleistungen. Spannweite: 30,90 m, Länge: 9,61 m, Gleitzahl: ca.70
Die eta ist das derzeit
grösste Segelflugzeug der Welt. Ihre Spannweite beträgt 30,90
Meter und sie fliegt deshalb bei Segelflugwettbewerben in der Offenen
Klasse. Bei ihrem Erstflug am 31. Juli 2000 erregte das Flugzeug
grosses Aufsehen. Das Ingenieurbüro Flugtechnik & Leichtbau
entwickelte unter der Leitung von Prof. Dr. Reiner Kickert, auf
Anregung passionierter Segelflieger, darunter Hans-Werner Grosse und
Bruno Gantenbrink, dieses Segelflugzeug. Der Bau der eta begann im Juli
1996. Für die Konstruktion wurde eine komplett neue Profilfamilie
entwickelt und modernste Bauweisen angewandt. Als
„Heimkehrhilfe“ ist die eta mit einem 64 PS starken
Klapptriebwerk ausgestattet. Das eta-Team erlitt jedoch einen schweren
Rückschlag, als im September, des Jahres 2003 die Werk-Nr. 2 bei
der Trudelerprobung abstürzte. Die Piloten konnten sich aber zum
Glück mit ihren Fallschirmen retten und blieben unversehrt. Ende
2005 wurde die Werk-Nr. 7 gebaut. Bisher ist aber nicht abzusehen, ob
noch weitere Exemplare folgen.
„Die eta ist künftig „State of the Art“ in der Offenen Klasse und sie wird es lange bleiben.“ Bruno Gantenbrink
Technische Daten eta
Hersteller: Streifeneder/Schmidt &
Schatz/Binder und weitere
Konstrukteur: Prof. Dr. Reiner Kickert und weitere
Verwendung: Hochleistungssegelflugzeug
Klasse: Doppelsitzerklasse
Anzahl Sitzplätze: 2
Erstflug: 31. Juli 2000
|Spannweite:
|30,90 m
|Länge:
|9,61 m
|Flügelfläche:
|18,55 m²
|Flächenstreckung:
|51,48
|Flächenbelastung:
|38 kg/m² bis 45,8 kg/m²
|Leergewicht:
|ca. 650 kg
|Minimale Sinkgeschwindigkeit:
|0,40 m/s bei 100 km/h
|Beste Gleitzahl:
|ca. 70
|Bauweise:
|FVK