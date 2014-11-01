LAK-19

Sportine Aviacija: LAK-19 Die LAK-19 ist ein Standard-Klasse Flugzeug mit 15 oder 18 Meter Spannweite. Spannweite: 15/18 m, Länge: 6,53 m, Beste Gleitzahl: 45/50 bei 115 km/h

Die LAK-Flugzeuge (LAK = Lithuanian Aviation Construction) werden von der Firma Sportine Aviacija in Litauen hergestellt. Der Betrieb ist sehr klein, doch mit der Präsentation dieses Flugzeuges, wurde die Firma bekannter. Auch der Beitritt Litauens zur EU erleichterte Sportine Aviacija den Aufstieg. Die LAK-19 ist genau genommen die Standard-Klasse Ausführung der LAK-17a. Das Flugzeug ist ein Mitteldecker mit 15 Meter oder 18 Meter Spannweite. Für Streckenflüge können bis zu 180 Liter Wasser in den Tragflächen und bis zu 7 Liter Wasser im Heck mitgeführt werden. Die Fertigung des Flugzeuges ist aus Kevlar, Kohlefaser und Glasfaser. Der Flügelholm besteht aus gezogenen Kohlefaserstangen, dadurch ergibt sich eine hohe Zugfestigkeit und der Flügel wird dünn und schlank. Bei der Konstruktion und Auslegung des Profils wurde grosser Wert auf harmloses Überziehverhalten, Mücken- und Regenunempfindlichkeit gelegt. Das Flugzeug ist sehr ergonomisch gestaltet, weil die Sitzlehne und die Seitenruderpedale im Flug verstellt werden können. Die Haube ist einteilig und wird nach vorn geklappt. Die LAK-19 gibt es auch mit Heimkehrhilfe. Sie heisst dann LAK-19T. Als Motor wird ein SOLO 2350 Zweizylinder mit 26 PS verwendet.

LAK-19 (Quelle: aviafly.ch)

Technische Daten: LAK-19

Hersteller: Sportine Aviacija in Litauen

Wettbewerbsklasse: Standard-Klasse

Anzahl Sitzplätze: 1

Spannweite: 15 m (18 m) Länge: 6,53 m Flügelfläche: 9,06 m2 (9,80 m2) Streckung: 24,83 (33,0) Maximale Flächenbelastung: 34,2 kg/m2 bis 51 kg/m2 Leitwerk: gedämpftes T-Leitwerk Rüstgewicht: 280 kg Maximales Fluggewicht: 500 kg Höchstgeschwindigkeit in ruhiger Luft: 275 km/h Höchstgeschwindigkeit in turbulenter Luft: 215 km/h (205 km/h) Geringstes Sinken: 0,53 m/s (0,48 m/s) Bestes Gleiten: 45 (50) bei 115 km/h Höchstzulässige Lastvielfache ohne Wasserballast: +7,2 / -3,6 Höchstzulässige Lastvielfache mit Wasserballast: + 5,3 / -2,7

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