Eiri Avion PIK-20E

Eiri Avion PIK-20E Die PIK-20E ist ein Hochleistungssegelflugzeug, das mit einem Hilfsmotor ausgerüstet ist. Das Segelflugzeug ist in Vollkunststoffbauweise gefertigt und hat einen hochklappbaren Rotax Hilfsmotor eingebaut. In Finnland wurden lediglich zehn Flugzeuge gebaut. Spannweite: 15 m, Länge: 6,53 m, Gleitzahl: 39,5 bei 103 km/h.

Die PIK-20E entstand aus dem Wunsch den Hochleistungssegler PIK-20B mit einem einfachen Antrieb auszurüsten. Die umgebaute Maschine mit der Bezeichnung JT-6 absolvierte im August 1976 ihre ersten Flüge. Nach erfolgten Evaluationsflügen mit der JT-6 entschloss sich die Firma Eiri Avion ihr gut eingeführtes Segelflugzeug PIK-20D in der Version PIK-20E als Motorsegler anzubieten. Die Maschine ist in Vollkunststoffbauweise ausgeführt, wobei für den Flügelholm Kohlenstoffasern verwendet werden. Von diesem Modell bauten die Finnen 10 Flugzeuge, danach verkauften sie das ganze Produktionswissen an Siren Aviation nach Frankreich wo das Hochleistungssegelflugzeug PIK-20 für einige Jahre weiter produzierte wurde.

Eiri Avion PIK 20E (Archiv: Robert Kühni)

Technische Daten Eiri Avion PIK-20E

Hersteller: Eiri Avion, Finnland

Verwendung: Einsitziger Motorsegler

Antrieb: Zweizylinder-Zweitaktmotor Rotax 503

Leistung: 43 PS (32 kW)