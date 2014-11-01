Discus

Schempp-Hirth: Discus Der Discus zählt zu den bekanntesten Segelflugzeugen und wird bei Wettbewerben in der Standard-Klasse geflogen. Spannweite: 15,00 m, Länge: 6,58 m, Beste Gleitzahl: 42,2 bei 105 km/h

Der Discus stellt das Nachfolgemodell des Standard-Cirrus dar. Er ist gut an seiner sichelförmigen Tragfläche zu erkennen. Die Vorderkante des Tragflügels ist nach hinten gepfeilt. Der Rumpf des Discus ist in einer GFK-Schaum-Sandwich Form aufgebaut, seine Form leitet sich von derjenigen des Ventus ab. Das Aufrüsten des Discus ist sehr komfortabel, weil die Ruderanschlüsse automatisch sind. Die Bremsklappen sind doppelstöckig. Das Flugverhalten des Discus ist relativ harmlos, da sich eine zu kleine Geschwindigkeit durch Geräuschänderungen und Schwammigkeit der Ruder schnell bemerkbar macht. Die Ruder sind gut aufeinander abgestimmt und das Cockpit bietet auch grösseren Piloten ausreichend Platz. Nach Einstellung der Fertigung bei Schempp-Hirth, wurde der Discus bei CSFR (Tschechien) weitergebaut. Von nun an trägt er die Bezeichnung Discus CS. Später wurden für den Discus auch Winglets entwickelt.

Oben: Discus über dem Saanenland, unten: Discus CS (Archiv: Johannes Klaiber)

Technische Daten: Discus

Konstrukteur: Klaus Holighaus

Hersteller: Schempp-Hirth

Serienbau: 1984 bis 1998

Hergestellt insgesamt: 886

Wettbewerbsklasse: Standard-Klasse

Anzahl Sitzplätze: 1

Erstflug: 21. April 1984

