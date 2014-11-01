Antares 20E

Lange-Flugzeugbau: Antares 20E Die Antares 20E ist ein Offene-Klasse Segelflugzeug mit neuartigem Elektro-Antrieb. Spannweite: 20,00 m, Länge: 7,40 m, Bestes Gleiten: 56

Der Antares, ist wie alle Flugzeuge der Firma Lange Flugzeugbau, mit einem Elektro-Motor (EM42) ausgestattet. Das ermöglicht dem Piloten autonom zu starten. Dabei ist der Elektro-Antrieb durchaus konkurrenzfähig zu den herkömmlichen Verbrenner-Motoren. Seine Steigwerte belaufen sich auf 4,4 m/s und Steighöhen von bis zu 3000 m bei ruhiger Luft. Der Wirkungsgrad des Motors liegt bei etwa 90 %, ungefähr dreimal so viel als derjenige eines Verbrenner-Motors. Die Antriebssteurung ist intuitiv bedienbar und reagiert sehr schnell auf Eingriffe des Piloten. Der Motor bekommt seine Energie von Lithium-Ionen Akkus, welche eine hohe Zyklenfestigkeit aufweisen. Der Ladevorgang der Batterien dauert etwa 9 Stunden. Das elliptische Profil des Antares garantiert ein ausgezeichnetes Steigvermögen bei geringstem induziertem Widerstand. Die Winglets verbessern die Flugeigenschaften und vermindern den Luftwiderstand. Auch bei der Gestaltung des Cockpits legte der Hersteller grossen Wert auf Qualität und Ergonomie. Die Sitzschale kann sowohl nach hinten, wie auch nach oben bewegt werden. Ausserdem können die Pedale nach vorne und hinten, sowie zur Seite verstellt werden. Über das bewegliche Heckrad wird das Flugzeug am Boden gesteuert, sodass der Pilot eine völlige Unabhängigkeit geniessen kann.

Antares 20E (Archiv: Johannes Klaiber)

Technische Daten: Antares 20E

Hersteller: Lange Flugzeugbau

Hergestellt bisher: etwa 50

Wettbewerbsklasse: Offene-Klasse

Anzahl Sitzplätze: 1



Spannweite: 20 m Flügelfläche: 12,6 m2 Streckung: 32 Rumpflänge: 7,40 m Rumpfhöhe: 1,64 m Leermasse: 460 kg Maximale Abflugmasse: 660 kg Wasserballast: 100 l Min. Flächenbelastung*: 42 kg/m2 Max. Flächenbelastung: 52,4 kg/m2 Beste Gleitzahl: 56 Min. Sinkrate bei Masse*: 0,49 m/s, 530 kg Überziehgeschwindigkeit bei Masse*: 73 km/h, 530 kg Motor: DC/DC bürstenlos Nenndrehzahl: 1500 U/min Max. Drehzahl: 1700 U/min Max. Steigen bei Masse*: 4,4 m/s, 530 kg Max. Steigen bei Masse: 3,7 m/s, 600 kg Max. Steighöhe bei Masse*: 3000 m, 530 kg Max. Steighöhe bei Masse: 2750 m, 600 kg

*Pilot + Fallschirm = 70kg

Link: Lange Aviation