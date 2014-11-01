ASW 28

Alexander Schleicher: Die ASW 28 wurde von der Firma Alexander Schleicher für die Standard-Klasse gebaut. Spannweite: 15,00 m, Länge: 6,50 m, Beste Gleitzahl: etwa 45 bei 100 km/h

Die Firma Alexander Schleicher hatte bisher die ASW 15, die ASW 19 und die ASW 24 für die Standard-Klasse entwickelt. Jetzt kommt ein neues Flugzeug auf den Markt: die ASW 28. Sie wird in zwei Versionen gefertigt, mit 15- oder 18 m Spannweite. Der Erstflug der ASW 28 (15 m Spannweite) fand am 23. März 2000 auf der Wasserkuppe statt. Das Flugzeug trug das Kennzeichen D-8028 und die Wettbewerbsnummer 28. Ende 2002 wurde dann die ASW 28-18 mit vierteiligem Flügel und 18 m Spannweite gebaut. Zusätzlich gibt es für diese Version der ASW 28 noch eine Motorisierung (18 PS Flautenschieber). Sowohl die Spannweitenvergrösserung, als auch die Motorisierung wurde von Michael Greiner entwickelt. Die Trennstelle des Flügels liegt bei 5,25 m. Hier können entweder Aussenflügel für 15 m Spannweite oder Aussenflügel für die 18 m Version angesteckt werden. Der gesamte Innenflügel vor dem Hauptholm kann mit Wasser gefüllt werden und die Zuladung im Rumpf wurde erhöht. Die maximale Flächenbelastung liegt deshalb bei 48 kg/m2.

Technische Daten: ASW 28

Hersteller: Alexander Schleicher

Verwendung: Hochleistungssegelflugzeug Standard-Klasse

Serienbau:

Hergestellt insgesamt: 64

Anzahl Sitzplätze: 1

Erstflug: 23. März 200 (durchgeführt von Edgar Kremer)