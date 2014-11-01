ASW 24
Die ASW 24 ist ein Hochleistungssegelflugzeug der Standard-Klasse. Spannweite: 15 m, Länge: 6,55 m, Maximale Gleitzahl: etwa 43 bei 105 km/h
Die ASW 24 wurde als Nachfolger der ASW 15 und der ASW 19 für die Standard-Klasse gebaut. Dieses Flugzeug wurde komplett neu entwickelt. Die Profile für den Tragflügel und das Leitwerk wurden neu entworfen, sowie die Grundrisse des gesamten Flugzeuges. Sogar bei den Werkstoffen wurde neues verwendet. Charakteristisch sind die etwas "bauchige" Rumpfform und die Form des Haubenausschnittes am Rumpf. Der Tragflügel hat die Form eines Doppeltrapezes. Die Flügelfläche beträgt genau 10 m2. Am 14. Dezember absolvierte die ASW 24 ihren Erstflug mit Konstrukteur Gerhard Waibel. Bis zum Jahr 2000 wurden 311 ASW 24 gebaut. Es gibt auch eine Eigenstartversion der ASW 24. Ihre genaue Bezeichnung lautet ASW 24E, sie hat ein Rotax-Einzylinder Klapptriebwerk.
Technische Daten: ASW-24
Hersteller: Alexander Schleicher
Verwendung: Hochleistungssegelflugzeug Standard-Klasse
Serienbau: ab 1987
Hergestellt insgesamt: 311
Anzahl Sitzplätze: 1
Erstflug: 14. Dezember 1987
Versionen: ASW-24 (normal), ASW-24E (mit Rotax-Einzylinder Klapptriebwerk), ASW-24 TOP (mit abnehmbarem Dreizylinder-Fischer-Aufsetztriebwerk)
|Spannweite:
|15,00 m
|Länge:
|6,55 m
|Flügelfläche:
|10 m²
|Flächenbelastung:
|30,5 kg/m² bis 50 kg/m²
|Flügelprofil:
|DU84-158
|Streckung:
|22,50
|Leitwerk:
|gedämpftes T-Leitwerk
|Rüstgewicht:
|220 kg
|Leermasse mit Mindestausrüstung:
|230 kg
|Maximale Zuladung im Cockpit:
|115 kg
|Maximale Abflugmasse:
|500 kg
|Wasserballast:
|maximal 155 l
|Höchstgeschwindigkeit:
|280 km/h
|Mindestgeschwindigkeit:
|73 km/h
|Geringstes Sinken:
|0,58 m/s bei 80 km/h
|Bestes Gleiten:
|etwa 43 bei 105 km/h
|Bauweise:
|Faser verstärkte Kunststoffe