ASW 24

Die ASW 24 ist ein Hochleistungssegelflugzeug der Standard-Klasse. Spannweite: 15 m, Länge: 6,55 m, Maximale Gleitzahl: etwa 43 bei 105 km/h

Die ASW 24 wurde als Nachfolger der ASW 15 und der ASW 19 für die Standard-Klasse gebaut. Dieses Flugzeug wurde komplett neu entwickelt. Die Profile für den Tragflügel und das Leitwerk wurden neu entworfen, sowie die Grundrisse des gesamten Flugzeuges. Sogar bei den Werkstoffen wurde neues verwendet. Charakteristisch sind die etwas "bauchige" Rumpfform und die Form des Haubenausschnittes am Rumpf. Der Tragflügel hat die Form eines Doppeltrapezes. Die Flügelfläche beträgt genau 10 m2. Am 14. Dezember absolvierte die ASW 24 ihren Erstflug mit Konstrukteur Gerhard Waibel. Bis zum Jahr 2000 wurden 311 ASW 24 gebaut. Es gibt auch eine Eigenstartversion der ASW 24. Ihre genaue Bezeichnung lautet ASW 24E, sie hat ein Rotax-Einzylinder Klapptriebwerk.

ASW 24 (Foto: ASW)

Technische Daten: ASW-24

Hersteller: Alexander Schleicher

Verwendung: Hochleistungssegelflugzeug Standard-Klasse

Serienbau: ab 1987

Hergestellt insgesamt: 311

Anzahl Sitzplätze: 1

Erstflug: 14. Dezember 1987

Versionen: ASW-24 (normal), ASW-24E (mit Rotax-Einzylinder Klapptriebwerk), ASW-24 TOP (mit abnehmbarem Dreizylinder-Fischer-Aufsetztriebwerk)



