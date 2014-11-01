ASW 22

Die ASW-22 ist eines der leistungsstärksten Segelflugzeuge der Offenen-Klasse. Spannweite: 25 m, Länge: 8,10 m,Beste Gleitzahl: 60 bei 115 km/h

Die ASW 22 wurde als Nachfolgemodell für die ASW 17 in der Offenen-Klasse gebaut. Der Erstflug fand am 8. Juli 1981 statt. Anfangs wurde die ASW 22 mit 22 und 24 m Spannweite gebaut. Die Weiterentwicklung zur ASW 22B hatte dann aber eine Spannweite von 25 m. Das Profil vom Typ HQ17 ist auf 14,3 % aufgedickt und geht im Aussenflügel in ein FX60-126 über. Gegenüber der ASW 17 ist der Rumpf bei der ASW 22 um 55 cm verlängert worden und misst nun 8,10 m. Das charakteristische an der ASW 22 ist das Zwillingsfahrwerk. Es bedeutet, dass das Hauptfahrwerk aus zwei 5-Zoll-Rädern besteht. In der Zwischenzeit wurde der Doppelsitzer ASH-25 fertig gestellt, weswegen nun die ASW 22 einen vierteiligen Flügel mit 25 m Spannweite bekam. Sie wurde dann ASW 22B genannt. Bei der Weltmeisterschaft 1987 in Australien, gelang Ingo Renner der vierte Weltmeistertitel mit der Werks-ASW 22B. Er war damit der erste Segelflugpilot mit vier Weltmeistertiteln. Vizeweltmeister wurde der Franzose Marc Schroeder, auch mit einer ASW 22B. Die ASW 22 erwies sich damit als ernst zu nehmende Konkurrenz für den von Schempp-Hirth hergestellten Nimbus-3. Die Produktion der ASW 22 wurde kürzlich zugunsten der ASH-30Mi eingestellt.

ASW 22 (Foto: ASW)

Technische Daten: ASW 22B

Hersteller: Alexander Schleicher

Verwendung: Hochleistungssegelflugzeug Offene Klasse

Serienbau: ab 1981

Hergestellt insgesamt: 86

Anzahl Sitzplätze: 1

Erstflug: 8. Juli 1981

Versionen: ASW-22 (mit 22 oder 24 m Spannweite, die erste ASW-22), ASW-22B (25 m Spannweite), ASW-22BL (variable Spannweite: 25 oder 26,58 m), ASW-22BLE (Version mit Motor (37 kW / 50 PS) als Eigenstartversion