ASW 20

Die ASW 20 ist die Weiterentwicklung der ASW-19 zu einem Flugzeug mit Wölbklappen. Spannweite: 15,00 m, Länge: 6,80 m, Beste Gleitzahl: 43 bei 93 km/h

Die ASW 20 ist die Weiterentwicklung der ASW 19. Der Rumpf wurde komplett übernommen. Das besondere an der ASW 20 sind jedoch die Wölbklappen. Die Flügelfläche der ASW 20 ist mit 20,50 m² sehr gross für ein Flugzeug in dieser Klasse. Waibel verbaute bei ASW 20 dasselbe Profil, welches er schon für die ASW 12 und die ASW 17 verwendet hatte. An der Wurzel ist das FX62-K-131 jedoch auf 14,7 % aufgedickt. Am Knick der Trapezform hat es eine Dicke von 14,1 %. Die Schempp-Hirth Bremsklappen der ASW 20 fahren nach oben aus und sind aus Metall gefertigt. Das Seitenleitwerk ist wiederum von der ASW 19 übernommen, während das Höhenleitwerk eine 20 cm kleiner Spannweite hat. Die ASW 20 gibt es in verschiedenen Versionen: B und BL, C und CL. Das L steht für Aufsteckflügel, mit welchen die Spannweite von 15,00 m auf 16,60 m vergrössert werden konnte. Die ASW 20 ist das erste Flugzeug der Firma Alexander Schleicher, welches eigens für die 1977 von der FAI-Kommission eingeführte 15-m-Klasse, gebaut wurde. Diese Klasse schreibt als einzige Beschränkung eine Spannweite von maximal 15 m vor.

ASW 20 (Foto: AS Segelflugzeugbau)

Technische Daten: ASW 20

Hersteller: Alexander Schleicher

Verwendung: Leistungssegelflugzeug FAI-15-m-Klasse

Serienbau: ab 1977

Hergestellt insgesamt: 905

Anzahl Sitzplätze: 1

Erstflug: 29.Januar 1977