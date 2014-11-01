ASW 19

Die ASW-19 wurde als Nachfolgemodell für die ASW-15 gebaut. Heute ist die ASW-19 ein beliebtes Club-Klasse Flugzeug bei Wettbewerben.Spannweite: 15,00 m, Länge: 8,80 m, Beste Gleitzahl: 38,5 bei 105 km/h

Als die ASW 15B etwas älter war, kam bei Schleicher ein neues Segelflugzeug auf den Markt: Die ASW 19. Zur Konstruktion wurde der komplette Tragflügel der ASW 15 übernommen. Neu sind jedoch der Rumpf (ähnlich wie bei der ASW 17), und die Bauweise. Der Rumpf wurde nämlich komplett aus GFK gefertigt und es wurde kein Balsaholz mehr zur Stützung verwendet. Das Leitwerk wird nun auch zum ersten Mal wieder, seit der ASW 12, als T-Leitwerk gebaut. Viele ASW 19 haben zur Schwerpunktkupplung zusätzlich noch eine F-Schlepp Kupplung am Rumpf auf Höhe des Steuerknüppels. Eine weitere Modifikation war die Weiterentwicklung der einstöckigen, zu doppelstöckigen Bremsklappen. Damit waren steilere Anflüge und kürzere Landepisten möglich. Diese Version der ASW 19 wurde ASW 19b genannt. Die ASW 19 machte ihrer Vorgängerin, der ASW 15 alle Ehre, als auch sie schnell zu einem beliebten Segelflugzeug der Clubklasse wurde. Der Prototyp hob am 13 November 1975 zum Erstflug ab.

ASW 19 (Foto: ASW, Peter F. Selinger)

Technische Daten: ASW-19

Hersteller: Alexander Schleicher

Verwendung: Leistungssegelflugzeug Standard-Klasse (heute Club-Klasse)

Serienbau: 1976 bis 1986

Hergestellt insgesamt: 425

Anzahl Sitzplätze: 1

Erstflug: 13. November 1975