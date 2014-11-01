ASW 17

Der Amerikaner Karl Striedieck baute für seine ASW-17 10 cm breite Randbögen und lies die Aussenflügel weg. So hatte er ein 15-m-Rennklasse Flugzeug, mit dem er 1977 US National 15-Meter-Class Soaring Champion wurde. Spannweite: 20 m, Länge: 7,55 m, Beste Gleitzahl: 49 bei 100 km/h

Die ASW 17 war mit 20 m Spannweite das neue Flugzeug von Alexander Schleicher in der Offenen-Klasse. Wegen ihres hohen Anschaffungspreises, sind in sechs Jahren aber nur 55 Stück gebaut worden. Die ASW 17 ist der Nachfolger der ASW 12, deshalb hat sie denselben Doppeltrapezflügel mit einem Wortmann-Profil FX62-K-131, dass allerdings auf 14,7 % aufgedicht wurde. Der Flügel war vierteilig und hatte Aussenflügel mit 2,60 m Spannweite. Der Amerikaner Karl Striedieck baute für seine ASW 17 10 cm breite Randbögen und liess die Aussenflügel weg. So hatte er ein 15-m-Rennklasse Flugzeug, mit dem er 1977 US National 15-Meter-Class Soaring Champion wurde. Gegenüber der ASW 12 hat die ASW 17 einen 20 cm längeren, spitzeren Rumpf. Ausserdem wird die Haube nun zur Seite aufgeklappt. Das Seitenleitwerk ist leicht gepfeilt und fast 2 m hoch. Das Höhenleitwerk ist gedämpft und ähnlich angesetzt wie bei der ASW 15. Der Prototyp führte seinen Erstflug auf der Wasserkuppe am 17. Juli 1971 durch. In der Schweiz und in Österreich fliegt je eine ASW-17. 13 sind in Deutschland zugelassen.

ASW 17 (Foto: ASW, Holger Weitzel)

Technische Daten: ASW 17

Hersteller: Alexander Schleicher

Verwendung: Leistungssegelflugzeug Offene Klasse

Serienbau: 1972 bis 1977

Hergestellt insgesamt: 55

Anzahl Sitzplätze: 1

Erstflug: 17. Juli 1971