ASW 15

Die ASW 15 ist der Vorläufer der bekannten ASW 19. Spannweite: 15 m, Länge: 6,48 m, Bestes Gleiten: 36,5 bei 89 km/h

Die ASW 15 ist eines der erfolgreichsten Segelflugzeuge der Firma Alexander Schleicher. 453 Stück sind von 1968 bis 1977 gebaut worden. Sie löste in der Standard-Klasse die Ka-6 ab und wurde bei der Weltmeisterschaft 1968 in Polen durch Hans-Werner Grosse bekannt. Im April 1968 fand auf der Wasserkuppe der Erstflug der ASW 15 statt. Als Flügelprofil wurde das FX61-163 verwendet. Die ASW 19, eine Weiterentwicklung der ASW 15, hat dasselbe Profil. Die Schempp-Hirth Bremsklappen öffnen nach oben und unten und sind aus Metall gebaut. Markant an diesem Flugzeug ist die Lage des Pendelhöhenruders. Es ist gegenüber der Ka-6 etwas höher angebracht. Bei der ASW 15B wurde das Seitenruder etwas nach oben vergrössert. Das Fahrwerk wurde vergrössert dimensioniert und es bestand die Möglichkeit zur Aufnahme von Wasserballast. Dazu wurde der Tragflügel verstärkt und das Fluggewicht auf 408 kg erhöht. Von der ASW 15B wurden 453 Stück gebaut. Sie war der direkte Vorläufer der ASW 19.

ASW 15 (Foto: ASW)

Technische Daten: ASW 15B

Hersteller: Alexander Schleicher

Verwendung: Leistungssegelflugzeug Standard-Klasse

Serienbau: 1968 bis 1977

Hergestellt insgesamt: 453

Anzahl Sitzplätze: 1

Erstflug: April 1968