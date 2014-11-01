ASK-21

Alexander Schleicher: ASK-21 Die ASK-21 ist das erste Kunststoffflugzeug von Rudolf Kaiser, sie wird heute erfolgreich in der Schulung von Segelflugvereinen eingesetzt. Spannweite: 17,00 m, Länge: 8,35 m, Beste Gleitzahl: 34 bei 90 km/h

Mit der ASK-21 hat Rudolf Kaiser sein erstes Kunststoff-Segelflugzeug gebaut. Der Doppelsitzer wurde bewusst für den Einsatz in einem Segelflugverein konstruiert, deshalb hat er relativ gutmütige Flugeigenschaften und keine Wölbklappen. Die Spannweite beträgt 17,00 m. Der Tragflügel ist in Doppeltrapezform mit dem Profil FXS02-196 gebaut. Dasselbe Profil wurde übrigens für den Standard-Cirrus verwendet. Der Rumpf hat ein festes Hauptrad und ein Bugrad. Der Tragflügel hat eine V-Form mit 4°. Die Haube ist zweiteilig. Die für den hinteren Sitz wird nach oben geklappt, diejenige für den vorderen Sitz nach vorne. Speziell an der ASK-21 ist ihre Zulassung für den einfachen Kunstflug, einschliesslich Rückenflug und Rolle. In mehr als 25 Jahren sind über 800 Exemplare gebaut worden. Die ASK-21 gibt es neu auch als Selbststarter mit einem 56-PS starken Drehkolbenmotor. Sie trägt dann die Bezeichnung ASK-21Mi. Die ASK-23 ist eigentlich eine einsitzige Version der ASK-21. Das vordere Cockpit der ASK-21 ist identisch mit dem der ASK-23. Das Konzept basiert darauf, dem Flugschüler nach dem ersten Alleinflug, den Umstieg auf ein einsitziges Segelflugzeug so einfach wie möglich zu machen. Die Flugeigenschaften der ASK-23 sind harmlos. Sie entsprechen etwa denen der Ka-8. Ihre Flügelfläche ist höher als die der Ka-6 und etwa bei den Werten der Ka-8. Jedoch war sie nicht so erfolgreich wie die Ka-8, da sie sich vor allem finanziell sehr unterscheidet. Auch die ASK-23 ist für den einfachen Kunstflug zugelassen. Der Bau der ASK-23 wurde mit der Einführung der ASW-28 eingestellt.

ASK-21 (Foto: windycitysoaring.org)

Technische Daten: ASK-21

Hersteller: Alexander Schleicher

Verwendung: Schulungsdoppelsitzer

Serienbau:

Hergestellt insgesamt: 800

Anzahl Sitzplätze: 2

Erstflug: 6.Februar 1979

