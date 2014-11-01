Tupolev ANT-4 (TB-1)

Tupolev ANT-4 (TB-1), Herstellerland: ehemalige Sowjetunion Die Tupolev ANT-4 (TB-1)wurde als Bombenflugzeug gebaut. Mit diesem Typ wurden verschiedene Versuche, wie Luftbetankung, Verwendung von Bordflugzeugen und Einsatz von Starthilfsraketen, durchgeführt. Spannweite: 28,70 m, Länge: 18,00 m, Maximales Abfluggewicht: 6.910 kg

1922 forderte das Oberkommando der Roten Luftflotte ein modernes schweres Bombenflugzeug, das als Ganzmetallkonstruktion ausgeführt sein sollte. Basis dafür war die von Junkers in seinem Werk in Fili bei Moskau verwendete Ganzmetallbauweise aus Glattblechspanten und ?holmen mit tragender Wellblechverkleidung. Die Konstruktionsarbeiten wurden von A.N. Tupolev geleitet, in der Gruppe arbeiteten die später bekannten Konstrukteure A.A. Archangelsky, A.M. Petljakov und A.I. Putilov. Ursprünglich hatte man einen dreieckigen Rumpf geplant, aber die Versuche im neuen Luftkanal des ZAGI zeigten jedoch, das ein rechteckiger Querschnitt widerstandsärmer war. Die Tragflügel bestanden aus einem fünfholmigen Gerüst, wobei die Holme als Kastenholme ausgelegt waren. Die Beplankung bestand ebenfalls aus Wellblech. Das Leitwerk war abgestrebt und ebenfalls mit Wellblech verkleidet, lediglich die Ruder waren stoffbespannt. Das feste Heckspornfahrwerk verfügte über geteilte Achsen mit je einem großen Einzelrad. Als Triebwerke wurden die in Lizenz als M-17 gefertigten BMW VI verwendet. Die ANT-4 stellte ein zur damaligen Zeit sehr modernes Bombenflugzeug dar, dem man seine Abstammung von Junkers deutlich ansah. Mit diesem Typ hatte der sowjetische Flugzeugbau seine Leistungsfähigkeit beim Bau von Großflugzeugen gezeigt. Der Erstflug fand am 26. November 1925 statt. In der westlichen Welt wurde der Typ 1929 durch den Flug der Strana Sovietov unter S.A. Shestakov von Moskau über Sibirien, den Stillen Ozean nach New York. Von 1928 bis 1932 wurden 216 Maschinen als TB-1 (Schwerer Bomber 1) in verschiedenen Flugzeugwerken gebaut. Die TB-1 stellte bis 1936 den Hauptanteil der schweren sowjetischen Bomber. Mit diesem Typ wurden verschiedene Versuche, wie Luftbetankung, Verwendung von Bordflugzeugen und Einsatz von Starthilfsraketen, durchgeführt. Einige wenige Maschinen wurden für zivile Zwecke als Transportflugzeuge verwendet.

Tupolev ANT-4 (TB-1) (Archiv: Eberhard Kranz)

Technische Daten: Tupolev ANT-4 (TB-1)

Verwendung: Bombenflugzeug

Baujahr: 1928

Besatzung: 5 Mann

Triebwerk: zwei wassergekühlte stehende 12 Zylinder V Reihenmotoren M-17 (Lizenz BMW IVa) C mit Zweiblatt-Holz-Propeller

Startleistung: 500 PS (368 kW)

Dauerleistung: 460 PS (339 kW) in 4.000m



Spannweite: 28,70 m Länge: 18,00 m größte Höhe: 4,86 m Propellerdurchmesser: 2,96 m Spurweite: 5,74 m Propellerfläche: 6,88 m² Flügelfläche: 121,50 m² V-Form: +3° Leermasse: 4.520 kg Startmasse normal: 6.710 kg Kraftstoff: 1.450 Liter Schmierstoff: 120 Liter Flächenbelastung: 56,9 kg/m² Leistungsbelastung: 6,91 kg/PS (9,38 kg/kW) Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe: 190 km/h Höchstgeschwindigkeit in 3.000 m: 207 km/h Marschgeschwindigkeit in 3.000m: 178 km/h Landegeschwindigkeit: 125 km/h Gipfelhöhe: 4.800 m Steigleistung: 2,83 m/s Steigzeit auf 1.000 m: 6,0 min Steigzeit auf 3.000m: 21,0 min Reichweite normal: 820 km Reichweite maximal: 1.000 km Flugdauer maximal: 5,5 h

Bewaffnung: drei 7,62 mm Maschinengewehre PW-1 mit je 550 Schuss

Bombenlast normal: 700 kg

Bombenlast maximal: 1.000 kg

Nutzlast zivil : 800 kg

