Short "Stirling"

Short "Stirling", Herstellerland: Grossbritannien Die Short "Stirling" wurde 1942 als viermotoriger Bomber in Ganzmetallbauweise gebaut. Spannweite: 30,20 m, Länge: 26,59 m, Maximales Abfluggewicht: 33560 kg

Anfang 1936 erschien die Air Ministery Specification B12/36, die die Entwicklung eines schweres Bombenflugzeug forderte. Unter der Leitung von Arthur Gouge begann man bei Short in Belfast im Sommer 1936 mit der Entwicklung eines viermotorigen Bombers in Ganzmetallbauweise und einziehbaren Hauptfahrwerk. Vor dem eigentlichen Prototyp baute man unter der Bezeichnung S.31 ein Versuchsmuster in halber Grï¿½ï¿½e, um noch auf die Flugeigenschaften des eigentlichen Prototypen Einfluï¿½ nehmen zu kï¿½nnen. Geholfen hat es allerdings nicht, der Prototyp stï¿½rzte wï¿½hrend des Erstfluges am 14.Mai 1939 ab und zerschellte. Die Besatzung konnte sich retten. Der zweite Prototyp flog kurz vor Ausbruch des Krieges. Die Maschine wurde nach Beseitigung einiger kleiner Mï¿½ngel sofort in Serie gebaut und bereits im August 1940 wurden die ersten ï¿½Stirling Iï¿½ bei der 7. RAF Bomber Squadron in Dienst gestellt. Der erste Kampfeinsatz erfolgte 10./11.Februar 1941 gegen Rotterdam. Die ï¿½Stirling Iï¿½ nahm auch an allen 1000-Bomber-Angriffen 1942 teil. !942 erfolgte die Auslieferung der ï¿½Stirling IIIï¿½ mit stï¿½rkeren Motoren und verbesserter Bewaffnung. Die Maschinen wiesen aber einige Mï¿½ngel auf, die den Einsatz erschwerten, so war der Bonmbenschacht geteilt, so dass nur maximal 1.800 kg Bomben geladen werden konnten. Die Auslegung als Schulterdecker erforderte ein hochbeiniges, kompliziertes Fahrwerk. Die geringe Gipfelhï¿½he von nur 5.200 m erwies sich als absolut unzureichend. Der letzte Einsatz im Bomber Command erfolgte am 8.September 1944. Die Version ï¿½Stirling IVï¿½ wurde als Fallschirmjï¿½ger-Absetzflugzeug und die ï¿½Stirling Vï¿½ als unbewaffneter Lastenseglerschlepper verwendet. Im November 1945 wurde die Produktion nach 2.383 gebauten Maschinen eingestellt.

Short Stirling (Archiv: Eberhard Kranz)

Technische Daten: Short Stirling II

Verwendung: Bombenflugzeug

Baujahr: 1942

Besatzung: 8 Mann

Triebwerk: 4 luftgekï¿½hlte 14-Zylinder-Doppelstern-Motoren Bristol ï¿½Herculesï¿½ XVI mit Drehschiebersteuerung

Startleistung: 1.670 PS (1.228 kW)

Dauerleistung: 1.480 PS in 4.000 m (1.088 kW)

Spannweite: 30,20 m Lï¿½nge: 26,59 m grï¿½ï¿½te Hï¿½he: 6,93 m Flï¿½gelflï¿½che: 135,64 mï¿½ V-Stellung: 3,0ï¿½ Spurweite: 8,13 m Propellerflï¿½che: 13,20 mï¿½ Leermasse: 15.595 kg Startmasse normal: 31.750 kg Startmasse maximal: 33.560 kg Kraftstoff: 8.900 Liter Flï¿½chenbelastung: 247,4 kg/mï¿½ Leistungsbelastung: 5,02 kg/PS (6,83 kg/kW) Hï¿½chstgeschwindigkeit in Bodennï¿½he: 408 km/h Hï¿½chstgeschwindigkeit in 4.400 m: 435 km/h Reisegeschwindigkeit in 4.400m: 370 km/h Landegeschwindigkeit: 145 km/h Gipfelhï¿½he: 5.200 m Steigleistung: 4,8 m/s Steigzeit auf 1.000 m: 3,5 min Steigzeit auf 5.000 m: 18,5 min Reichweite normal mit 3.880 kg Bomben: 1.660 km Reichweite normal mit 6.364 kg Bomben: 950 km Reichweite maximal mit 1.000 kg Bomben: 3.235 km maximale Flugdauer: 8,75 h

Bewaffnung: 8 x 7,7 mm Maschinengewehre Browning 0.303

Bombenlast maximal: 6.364 kg

Bombenlast normal: 3.880 kg