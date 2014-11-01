Ryan NYP Spirit of St Louis

Ryan NYP Spirit of St Louis Mit der Spirit of St. Louis, gebaut durch die Unternehmung Ryan Airlines, schaffte der Flupionier Charles Lindbergh den Nonstop Flug von New York nach Paris. Er legte die Strecke von 5630 km in einer Zeit von 33 1/2 Stunden zurück.

Mit der Ryan NYP überquerte Charles Lindbergh im Nonstopflug von New York nach Paris als erster Mensch den Nordatlantik. Die Spirit of St. Louis wurde nur für ein einziges Ziel entworfen: Die Überquerung des Nordatlantiks im Alleingang und ohne Zwischenlandung. Vom 20. auf den 21. Mai 1927 gelang dem Abenteurer Charles Lindbergh wohl eines der kühnsten Unternehmen in der Luftfahrt. In 33 Stunden und 30 Minuten flog er mit dem Ryan Schulterdecker von New York nach Paris. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 173 km/h. Als Antrieb diente dem zerbrechlich anmutenden Hochdecker mit festem Fahrwerk ein Neunzylinder Wright J-5 Whirlwind Sternmotor mit einer Leistung von 237 PS. Die Maschine beherbergte für den Flug 1700 Liter Benzin. Lindbergh musste mit unglaublich dürftigen Navigationsmitteln auskommen, der Blick nach vorne wurde ihm durch den grossen Treibstofftank verwehrt, für den Vorwärtsblick diente ihm ein Periskop. Für den 5630 km langen Flug brauchte der sparsame Motor nur 1385 Liter Kraftstoff und 19 Liter Öl. Das Rekordflugzeug ist heute im Air and Space Museum in Washington ausgestellt.

Technische Daten Ryan NYP Spirit of St.Louis

Hersteller: Ryan Airlines

Land: USA

Verwendung: Langstreckenflugzeug New York Paris

Antrieb: Wright J-5C Whirlwind, Neunzylinder Sternmotor

Leistung: 237 PS

Besatzung: 1 Mann

Erstflug: 28. April 1927

Rekordflug: New York ? Paris Nonstop in 33 Stunden und 30 Minuten