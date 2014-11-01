McDonnell XP-67

McDonnell XP-67, Herkunftsland: USA Die geniale Konstruktion XP-67 sollte als Höhenjagdflugzeug, bewaffnet mit sechs 37 mm Kanonen, in den Kriegseinsatz ziehen. Leider konnten die Konstruktiven Probleme nie gelöst werden, das Projekt wurde noch während des Krieges eingestellt. Spannweite: 16,76 m, Länge: 13,64 m, Maximale Geschwindigkeit: 652 km/h.

Die im Jahre 1939 von James Smith McDonnell gegründete McDonnell Aircraft Corporation baute in den ersten Kriegsjahren ausschliesslich Flugzeuge als Unterauftragnehmer. Von Anfang an arbeiteten die Ingenieure an einem fortschrittlichen Langstreckenjagdflugzeug. Erst im Juli 1941 bestellte die amerikanische Luftwaffe zwei Prototypen der XP-67. Die erste Maschine absolvierte ihren Jungfernflug am 6. Januar 1944. Bei dem Entwurf floss die Idee ein, den Rumpf und die Triebwerkverkleidungen als Auftriebsflächen zu nutzen. Dadurch entstand eine Mischung zwischen Nurflügler und konventionellem Flugzeug mit Heckleitwerk. Während den Probephasen am Boden und den Testflügen traten wegen unzulänglicher Kühlung der Motoren zahlreiche Triebwerkbrände auf. Am 6. September 1944 endete das aussergewöhnliche Projekt wegen eines Absturzes ausgelöst durch einen Triebwerkbrand.

McDonnell XP-67 (Archiv: Robert Kühni)

Technische Daten McDonnell XP-67

Hersteller: McDonnell Aircraft Corporation, USA

Verwendung: Einsitziger Langstreckenjäger

Besatzung: 1 Pilot

Antrieb: zwei Zwölfzylinder-V-Motoren, Continental XIV-1430-17

Startleistung: je 1050 PS

Erstflug: 6. Januar 1944

Länge: 13,64 m Spannweite: 16,76 m Höhe: 4,8 m Flügelfläche: 38,46 m² Leergewicht: 8049 kg Maximales Startgewicht: 11.521 kg Maximale Geschwindigkeit: 652 km/h Reisegeschwindigkeit: 435 km/h Landegeschwindigkeit: 150 km/h Steiggeschwindigkeit: 13,2 m/s Dienstgipfelhöhe: 11.580 m Reichweite: 3840 km

Bewaffnung: sechs 37 mm Kanonen