Lavotschkin LaGG-3

Lavotschkin LaGG-3, Herstellerland: Ukraine / Sowjetunion Dieser Jäger ist mit der BF 109 verwandt. Die Konstruktion von Semjon A. Lawotschkin erwies sich nach einigen Änderungen als robustes Jagdflugzeug gegen die deutschen Widersacher. Spannweite: 9,80 m, Länge: 8,81 m, Maximales Abfluggewicht: 3280 kg

Von der Lavotschkin LaGG-3 wurden zwischen 1940 und 1942 6528 Einheiten produziert. Der erste Prototyp, die LaGG-1, flog am 30. März 1940 zum ersten Mal. Doch die Maschine musste wegen schwerwiegenden Unzulänglichkeiten im Flugverhalten umkonstruiert werden. Bereits am 14. Juni 1940 flog das modifizierte Flugzeug unter der Bezeichnung LaGG-3. Der sowjetische Jäger kann seine konstruktive Verwandtschaft mit der deutschen Bf 109 nicht leugnen. Dabei handelt es sich um einen kompakten Tiefdecker mit einem 1100 PS starken Reihenmotor von Klimov. Ab Ende 1941 bekam die LaGG-3 einen M-105PF Motor mit einer Leistung von 1260 PS. Als Bewaffnung diente dem wendigen Einsitzer eine 20 mm und zwei 7,62 mm Maschinenkanonen.

Lavochkin LaGG-3, Ostfront (Archiv: Robert Kühni)

Technische Daten Lavochkin LaGG-3

Hersteller: Lavochkin, Russland

Verwendung: Einsitziges Jagdflugzeug

Antrieb: Klimov M-105P mit 1100 PS Antrieb: Ab Ende 1941 Klimov M-105PF mit 1260 PS

Erstflug: LaGG-1, 30 März 1940; LaGG-3, 14. Juni 1940

Länge 8,81 m Spannweite 9,80 m Höhe 4,4 m Flügelfläche 17,50 m² Leergewicht 2620 kg Normales Startgewicht 3150 kg Geschwindigkeit auf Meereshöhe 500 km/h Geschwindigkeit auf 5000 m 600 km/h Steiggeschwindigkeit auf 5000 m 5,6 Minuten Reichweite 800 km

Bewaffnung: Eine 20 mm Maschinenkanone, zwei 7,62 mm Maschinengewehre.