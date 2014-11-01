Gloster F.5 34

Gloster F.5/34, Herstellerland: Grossbritannien Die Gloster F.5/34 wurde als Tagjagdflugzeug gebaut. Ein immer wieder auftauchendes Gerücht besagt, dass die F.5/34 die Japaner zur Entwicklung der Mitsubishi A6M Zero inspiriert hätte. Spannweite: 11,52 m, Länge: 9,73 m, Maximales Abfluggewicht: 2.560 kg

Im Jahre 1934 erließ das Air Ministry die Ausschreibung F.5/34, die einen einsitzigen Jäger mit geschlossenem Cockpit, Sauerstoffgerät für den Piloten, Einziehfahrwerk und eine grundsätzliche Ausführung als Eindecker forderte. Als Leistungsparameter forderte man eine Höchstgeschwindigkeit von 440 km/h in 4.570 m und 425 km/h in 6.100 m, 10.000 m Dienstgipfelhöhe und eine Flugdauer von 90 Minuten. Als Bewaffnung waren sechs oder acht 7,62 mm Browning 0.3 Maschinengewehre mit je 300 Schuß zu verwenden. Auf diese Spezifikation hin entstanden die Typen Bristol 146, Hawker Hurricane, Martin-Baker MB.2, Vickers 279 Venon und Gloster F.5/34. Die F.5/34 wurde von H. P. Folland entwickelt und war ein Ganzmetall-Tiefdecker mit einziehbarem Heckradfahrwerk, wobei die Haupträder im eingefahrenen Zustand aus der Kontur herausragten und so bei Notlandungen die Flügelunterseiten vor Beschädigungen schützten. Die F.5/34 war übrigens der erste Eindecker von Gloster. Der Rumpf war eine Schalenkonstruktion aus Spanten mit Duralbeplankung. Die Flügel waren einteilig ausgeführt, die Spaltklappen aus Dural wurden hydraulisch bewegt. Lediglich die Ruder waren stoffbespannt. Die Bewaffnung von je vier Maschinengewehren war in den Flügeln außerhalb des Propellerkreises untergebracht. Das Air Ministry bestellte zwei Prototypen mit deren Entwicklung man Anfang 1935 begann. Wegen der beschränkten Kapazitäten der Firma, die voll mit den Typen Gauntlet und Gladiator ausgelastet war, verzögerten sich die Konstruktion und der Bau der Prototypen, so dass der Erstflug des ersten Prototypen K 5604 erst am 14. Dezember 1937 stattfand. Der zweite Prototyp K 8089 folgte am 22.März 1938. Die Maschinen wurden auf der Hendon Air Show 1938 vorgestellt. Da zu dieser Zeit die Hurricane schon im Einsatz stand und die Spitfire ihre ersten Versuchsflüge absolvierte, erfolgte kein Serienbau der F.5/34. Die beiden Prototypen wurden gründlich erprobt und zeigten gute Flugeigenschaften. Ab Mai 1941 dienten sie nach Abschluss der Tests als Bodentrainingszellen. Ein immer wieder auftauchendes Gerücht besagt, dass die F.5/34 die Japaner zur Entwicklung der Mitsubishi A6M Zero inspiriert hätte.

Technische Daten: Gloster F.5/34

Verwendung: Tagjagdflugzeug

Baujahr: 1938

Besatzung: 1 Mann

Triebwerk: ein luftgekühlter 9 Zylinder Sternmotor Bristol Mercury IX mit Lader und verstellbarem Dreiblatt-Metall-Propeller

Startleistung: 840 PS (620 kW)

Dauerleistung: 724 PS (533 kW) in 4.000 m

Spannweite: 11,52 m Länge: 9,73 m größte Höhe: 3,09 m Propellerfläche: 7,84 m² Spurweite: 3,24 m Flügelfläche: 21,30 m² V-Form: +2° Leermasse: 1.905 kg Startmasse normal: 2.450 kg Startmasse maximal: 2.560 kg Tankinhalt: 490 Liter Flächenbelastung: 120,19 kg/m² Leistungsbelastung: 3,01 kg/PS (4,09 kg/kW) Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe: 456 km/h Höchstgeschwindigkeit in 4.875 m: 508 km/h Marschgeschwindigkeit in 4.000 m: 440 km/h Landegeschwindigkeit: 110 km/h Gipfelhöhe: 9.900 m Steigleistung: 10,1 m/s Steigzeit auf 1.000 m: 1,6 min Steigzeit auf 3.000 m: 5,4 min Steigzeit auf 6.100 m: 11 min Startstrecke: 250 m Landestrecke: 260 m Reichweite normal: 670 km Reichweite maximal: 760 km Flugdauer: 1,75 h

Bewaffnung: acht 7,62 mm Maschinengewehre Browning 0.3 mit je 300 Schuss

Bombenlast maximal: 100 kg