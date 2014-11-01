Fiat BR.20 Cicogna

Fiat BR.20 Cicogna, Herstellerland: Italien Dieser mittlere Bomber wurde während der Zeit Mussolinis gebaut und fand sofort Gefallen, bei den italienischen Streitkräften. Spannweite: 21,56 m, Länge: 16,1 m, Maximales Abfluggewicht: 9900 kg

Am 10. Februar 1936 startete die Fiat BR.20 Cicogna zu ihrem ersten Flug. Die italienische Luftwaffe fand sofort Gefallen an dem modernen Bomber und es dauerte nicht lange, bis die Propagandaindustrie des faschistischen Italien die fortschrittliche Eindecker-Konstruktion zur Demonstration der erstarkten Luftwaffe herbeizog. Der Rumpf des freitragenden Tiefdeckers hatte eine gemischte Abdeckung aus Duralblech und Gewebe. Der Flügel war mit Metall beplankt und die doppelte Seitenflosse und deren Ruder waren mit Stoff bespannt. Das Fahrwerk wird nach hinten in die Triebwerkgondeln eingezogen, so, dass die Räder leicht heraus ragten. Die italienische Luftwaffe erhielt bis zur Einstellung der Produktion im Juli 1943 insgesamt 235 BR.20, 264 BR.20M und 15 BR.bis. Fiat konnte zwischen 1938 und 1939 85 BR.20 nach Japan liefern wo sie unter der Bezeichnung Typ I gegen China eingesetzt wurde. Die BR.20 wurde auf praktisch allen Kriegsschauplätzen eingesetzt, musste jedoch zum Teil hohe Verluste hinnehmen wenn es gegen Länder mit moderner Jagdwaffe ging.

Technische Daten Fiat BR.20 Cicogna

Hersteller: Fiat, Italien

Verwendung: Mittlerer Bomber

Antrieb: Zwei Achtzehnzylinder-Sternmotoren Fiat A.80 RC 41

Leistung: 1000 PS (736 kW)

Erstflug: 10. Februar 1936

Länge: 16,1 m Spannweite: 21,56 m Höhe: 4,3 m Flügelfläche: 74,22 m² Rüstmasse: 6400 kg Fluggewicht: 9900 kg Maximale Geschwindigkeit: 432 km/h Marschgeschwindigkeit: 350 km/h Dienstgipfelhöhe: 9000 m

Bewaffnung: Ein 12,7 mm Maschinengewehr, zwei 7,7 mm Maschinengewehre auf Rückenturm, bis zu 1600 kg Bomben.