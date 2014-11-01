Douglas O-43A
Douglas O-43A Die O-43A wurde als Verbindungs- und Beobachtungsflugzeug ausgelegt. Die Maschine wurde nur in geringen Stückzahlen produziert und wurde nie direkt in Kriegsgebieten eingesetzt. Spannweite: 13,92 m, Länge: 10,34 m, Maximale Geschwindigkeit: 306 km/h.
Um die Führerschaft als Hauptlieferant von Beobachtungs- und Verbindungsflugzeugen für das amerikanische Army Air Corps USAAC zu behalten, entwickelte Douglas die O-31 Baureihe. Im Januar 1930 erhielt die Firma aus Kalifornien einen Auftrag für die Entwicklung von zwei Versuchsflugzeugen mit der Typenbezeichnung XO-31. Der Hochdecker mit abgespannten und abgestrebten, ellipsenförmigen Tragflügeln flog erstmals 1930. Probleme mit der Richtungsstabilität führten zu mehreren Untervarianten, aus denen schlussendlich die O-43A resultierte. Das USAAC bestellte von dieser Baureihe 24 Serienflugzeuge, die zwischen Juli und November 1934 als Beobachtungs- und Verbindungsflugzeuge abgeliefert wurden. Die letzten O-43A flogen bis 1944 bei Staffeln der Nationalgarde von Texas. Aus diesem Muster entstand anschliessend die verbesserte O-46A, die in grösseren Stückzahlen gebaut wurde. Sie wurde jedoch nie in Kriegsgebieten eingesetzt.
Technische Daten Douglas O-43A
Hersteller: Douglas Aircraft Company
Verwendung: Zweiplätziges Beobachtungs- und Verbindungsflugzeug
Besatzung: 2 Personen
Antrieb: Ein Zwölfzylinder-V-Motor, Curtiss V-1570-59 Conqueror
Leistung: 675 PS (497 kW)
Erstflug: 16. Juni 1934
|Länge:
|10,34 m
|Spannweite:
|13,92 m
|Höhe:
|3,74 m
|Flügelfläche:
|31,12 m²
|Leergewicht:
|1876 kg
|Maximales Startgewicht:
|2404 kg
|Maximale Geschwindigkeit:
|306 km/h
|Reisegeschwindigkeit:
|262 km/h
|Steigleistung:
|7,7 m/s
|Dienstgipfelhöhe:
|6825 m
|Reichweite:
|700 km
Bewaffnung: Zwei Maschinengewehre