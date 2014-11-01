Douglas O-43A

Douglas O-43A Die O-43A wurde als Verbindungs- und Beobachtungsflugzeug ausgelegt. Die Maschine wurde nur in geringen Stückzahlen produziert und wurde nie direkt in Kriegsgebieten eingesetzt. Spannweite: 13,92 m, Länge: 10,34 m, Maximale Geschwindigkeit: 306 km/h.

Um die Führerschaft als Hauptlieferant von Beobachtungs- und Verbindungsflugzeugen für das amerikanische Army Air Corps USAAC zu behalten, entwickelte Douglas die O-31 Baureihe. Im Januar 1930 erhielt die Firma aus Kalifornien einen Auftrag für die Entwicklung von zwei Versuchsflugzeugen mit der Typenbezeichnung XO-31. Der Hochdecker mit abgespannten und abgestrebten, ellipsenförmigen Tragflügeln flog erstmals 1930. Probleme mit der Richtungsstabilität führten zu mehreren Untervarianten, aus denen schlussendlich die O-43A resultierte. Das USAAC bestellte von dieser Baureihe 24 Serienflugzeuge, die zwischen Juli und November 1934 als Beobachtungs- und Verbindungsflugzeuge abgeliefert wurden. Die letzten O-43A flogen bis 1944 bei Staffeln der Nationalgarde von Texas. Aus diesem Muster entstand anschliessend die verbesserte O-46A, die in grösseren Stückzahlen gebaut wurde. Sie wurde jedoch nie in Kriegsgebieten eingesetzt.

Technische Daten Douglas O-43A

Hersteller: Douglas Aircraft Company

Verwendung: Zweiplätziges Beobachtungs- und Verbindungsflugzeug

Besatzung: 2 Personen

Antrieb: Ein Zwölfzylinder-V-Motor, Curtiss V-1570-59 Conqueror

Leistung: 675 PS (497 kW)

Erstflug: 16. Juni 1934

Länge: 10,34 m Spannweite: 13,92 m Höhe: 3,74 m Flügelfläche: 31,12 m² Leergewicht: 1876 kg Maximales Startgewicht: 2404 kg Maximale Geschwindigkeit: 306 km/h Reisegeschwindigkeit: 262 km/h Steigleistung: 7,7 m/s Dienstgipfelhöhe: 6825 m Reichweite: 700 km

Bewaffnung: Zwei Maschinengewehre