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Douglas O-43A

01.11.2014 EK
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Douglas O-43A Die O-43A wurde als Verbindungs- und Beobachtungsflugzeug ausgelegt. Die Maschine wurde nur in geringen Stückzahlen produziert und wurde nie direkt in Kriegsgebieten eingesetzt. Spannweite: 13,92 m, Länge: 10,34 m, Maximale Geschwindigkeit: 306 km/h.

Um die Führerschaft als Hauptlieferant von Beobachtungs- und Verbindungsflugzeugen für das amerikanische Army Air Corps USAAC zu behalten, entwickelte Douglas die O-31 Baureihe. Im Januar 1930 erhielt die Firma aus Kalifornien einen Auftrag für die Entwicklung von zwei Versuchsflugzeugen mit der Typenbezeichnung XO-31. Der Hochdecker mit abgespannten und abgestrebten, ellipsenförmigen Tragflügeln flog erstmals 1930. Probleme mit der Richtungsstabilität führten zu mehreren Untervarianten, aus denen schlussendlich die O-43A resultierte. Das USAAC bestellte von dieser Baureihe 24 Serienflugzeuge, die zwischen Juli und November 1934 als Beobachtungs- und Verbindungsflugzeuge abgeliefert wurden. Die letzten O-43A flogen bis 1944 bei Staffeln der Nationalgarde von Texas. Aus diesem Muster entstand anschliessend die verbesserte O-46A, die in grösseren Stückzahlen gebaut wurde. Sie wurde jedoch nie in Kriegsgebieten eingesetzt.

Technische Daten Douglas O-43A

Hersteller: Douglas Aircraft Company
Verwendung: Zweiplätziges Beobachtungs- und Verbindungsflugzeug
Besatzung: 2 Personen
Antrieb: Ein Zwölfzylinder-V-Motor, Curtiss V-1570-59 Conqueror
Leistung: 675 PS (497 kW)
Erstflug: 16. Juni 1934

Länge:10,34 m
Spannweite:13,92 m
Höhe:3,74 m
Flügelfläche:31,12 m²
Leergewicht:1876 kg
Maximales Startgewicht:2404 kg
Maximale Geschwindigkeit:306 km/h
Reisegeschwindigkeit:262 km/h
Steigleistung:7,7 m/s
Dienstgipfelhöhe:6825 m
Reichweite:700 km

Bewaffnung: Zwei Maschinengewehre

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