Dewoitine D 520

Dewoitine D 520, Herstellerland: Frankreich Die Dewoitine D 520 war der beste französische Jäger, der im Zweiten Weltkrieg verfügbar war. Spannweite: 10,20 m, Länge: 8,60 m, Normales Startgewicht: 2677 kg

Der wohl beste Vorkriegsjäger aus Frankreich war die ab 1939 in Serie gefertigte Dewoitine D 520. Unter der Führung von Emile Dewoitine erschufen die Konstrukteure Robert Castello und Jacques Henrat einen modernen Jagdeinsitzer, der am 2. Oktober 1938 zu seinem Erprobungsflug abhob. Der erste Prototyp wurde durch einen flüssigkeitsgekühlten Hispano-Suiza 12Y-21 Motor mit einer Leistung von 890 PS angetrieben. Das Triebwerk tendierte jedoch zu überhitzen und die Geschwindigkeitsziele wurden verfehlt. Für die Serienmaschinen entschied man sich für einen 935 PS starken Hispano-Suiza 12Y 45mit einem Szydlowski Turbolader und einer Bewaffnung von einer im Triebwerk montierten 20 mm Maschinenkanone. Diese wurde durch vier im Flügel eingebauten 7,5 mm MAC 34 M39 MG's ergänzt. Als der Krieg über dem französischen Mutterland ausbrach, standen 351 D 520 einem zahlenmässig weit überlegenen Feind gegenüber. Den Franzosen gelang es mit der D 520 bei 85 eigenen Verlusten 147 deutsche Kampfflugzeuge vom Himmel zu holen. Von der Dewoitine D 520 wurden insgesamt 910 Maschinen gebaut.

Dewoitine D 520 (Archiv: Robert Kühni)

Technische Daten Dewoitine D 520

Hersteller: Dewoitine, Frankreich (SNCAM)

Verwendung: Einsitziges Jagdflugzeug

Antrieb: Ein Hispano-Suiza 12Y 45

Leistung: 935 PS

Besatzung: 1 Pilot

Erstflug: 2. Oktober 1938

Länge: 8,60 m Spannweite: 10,20 m Höhe: 2,57 m Flügelfläche: 15,97 m² Leergewicht: 2036 kg Normales Startgewicht: 2677 kg Maximale Geschwindigkeit auf 5500 m: 534 km/h Maximale Geschwindigkeit auf Meereshöhe: 425 km/h Steiggeschwindigkeit auf 4000 m: 5 Minuten und 48 Sekunden Dienstgipfelhöhe: 11'000 m Reichweite mit internem Kraftstoff: Je nach Profil und Leistung bis 1630 km

Bewaffnung: Eine Maschinenkanone 20 mm Hispano-Suiza HS 404, vier 7,5 mm MAC 34 M39 MG's im Flügel.