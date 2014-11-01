D.A.R. 10

D.A.R. 10, Herstellerland: Bulgarien Die D.A.R. 10 wurde im zweiten Weltkrieg als Antwort auf die Junkers Ju 87 gebaut. Das Flugzeuge wurde nicht nur als Sturzkampfbomber, sondern auch als Schlachtflugzeug eingesetzt. Spannweite: 12,65 m, Länge: 9,83 m, Maximales Abfluggewicht: 3420 kg

Unter dem Eindruck des Einsatzes der Junkers Ju 87 Sturzkampfbomber im spanischen Bürgerkrieg und 1939 bei Angriff auf Polen, entstanden in verschiedenen Ländern eigene Sturzkampfflugzeuge, die meist auch noch als Schlachtflugzeuge eingesetzt werden konnten. Die königlich-bulgarische Luftwaffe wollte ursprünglich ihre polnischen PZL 23 „Karas“ durch PZL 46 “Sum“ ersetzen. Durch den deutschen Einmarsch in Polen und die darauf folgende Besetzung waren diese Maschinen nicht mehr greifbar. Der Wusch nach Lieferung deutscher Ju 87 wurde abschlägig entschieden, so dass man sich entschloss, einen eigenen bulgarischen Stuka zu entwickeln. Die Luftfahrtwerke Darjawna Aeroplana Rabotnyca (D.A.R.) in Sofia, die bereits die Schulflugzeuge D.A.R. 6A und D.A.R. 9 fertigten, bekamen den Entwicklungsauftrag. Der Erstflug fand im Februar 1941 statt und verlief ohne größere Beanstandungen. Die Sturzkampfbomberversion D.A.R. 10F erhielt eine verstärkte Zelle und war für 6g ausgelegt. Die ersten Serienmaschinen kamen 1943 an die Front, allerdings wurde nur eine Bomberstaffel mit der D.A.R.10F ausgerüstet. Insgesamt wurden nur 16 Maschinen gebaut. Später wurden doch 42 Junkers Ju 87D an Bulgarien geliefert.

D.A.R. 10 (Archiv: Eberhard Kranz)

Technische Daten: D.A.R. 10

Verwendung: Aufklärungsbomber, Sturzkampfflugzeug

Baujahr: 1941

Besatzung: 2 Mann

Bewaffnung: 2 Maschinenkanonen Oerlikon FF 20mm

2 Maschinengewehre MG 17 (7,9mm) starr und 1 MG 17 auf Drehlafette

1 x 500kg Bombe oder 1x250kg Bombe und 4x50kg Bomben

Triebwerk: 1x Fiat 14 Zylinder luftgekühlter Doppelsternmotor A.74 R.C.38

Startleistung: 855 PS (650kW)

Dauerleistung: 750 PS in 4.000m (560 kW)