Caudron G.3

Caudron G.III, Land: Frankreich Caudron der grosse Flugzeugbauer aus Frankreich entwickelte und baute bereits seit fünf Jahren Flugapparate als 1914 die erste Caudron G. III zum Erstflug statete. Spannweite 13,22 m, Länge: 6,86 m, Maximale Geschwindigkeit 106 km/h

Dem neuen Flugzeugmuster der Gebrüder Caudron gingen bereits 150 produzierte Maschinen von 20 verschiedenen Typen voraus. Die Caudron G.3 lehnte sich an die Vorgängerversion Caudron G.2 an. Bei der Maschine handelte es sich um einen Anderthalbdecker, bei dem zur Steuerung um die Längsachse Flügelverwindung eingesetzt wurden. Erst bei den späteren Serienflugzeugen wurde dieses Steuerungssystem durch Querruder auf dem oberen Flügel ersetzt. Der Beobachter sass in dem offenen Cockpit hinter dem Piloten. Die doppelte Seitenflosse und das Höhenleitwerk waren an vier Heckauslegern montiert, die vom Hauptfahrwerk nach hinten verliefen und als Landekufen dienten, wobei die oberen zu Stabilitätszwecken angebaut waren. Die Räder des Fahrwerks ragen bei den unteren Heckauslegern leicht nach unten heraus um sie bei der Landung zu entlasten.

In den Kriegsjahren 1914 bis 1918wurden die Caudron G.3 in stattlicher Anzahl gebaut und für Aufklärungsflüge und für die Ausbildung neuer Militärpiloten eingesetzt. Nach dem Krieg fanden viele G.3 den Weg in private Hände, wo sie rege für Rekordflüge benutzt wurden. Zahlreiche Flugzeuge sind auch heute noch in Museen ausgesellt.

Caudron G. III (Archiv: Robert Kühni)

Technische Daten Caudron G. III

Hersteller: Caudron, Frankreich Verwendung: Aufklärungs-und Trainingsflugzeug

Antrieb: Ein Rotationsmotor Gnôme oder Le Rhône

Leistung: 80 PS

Propeller: Zweiblatt-Holzpropeller

Erstflug: 1915 in Rue, wo die Brüder Caudron eine Flugschule führten.