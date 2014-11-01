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Canadian Car & Foundry FDB-1

01.11.2014 EK
fdb1_200

Canadian Car & Foundry FDB-1, Land: Kanada Vor sechzig Jahren wagten sich sogar Autobauer an den Flugzeugbau. Inspiriert von anderen Sturzkampfbombern entwickelte der kanadische Autobauer diese Maschine. Spannweite: 8,4 m, Länge: 6,5 m, Sturzgeschwindigkeit bis zu 900 km/h

Der Ganzmetall-Doppeldecker FDB-1 absolvierte im Dezember 1938 seinen Jungfernflug. Die Maschine verfügte über eine sehr hohe Stabilität, die bei Testflügen Sturzfluggeschwindigkeiten von bis zu 900 km/h zuliess. Das Fahrwerk konnte wie bei den Grumman-Doppeldeckern nach oben in den vorderen Rumpfteil eingefahren werden. In den späten dreissiger Jahren galten Doppeldecker aber bereits als veraltet. Daher fand die FDB-1 nie den Weg in die Serienfertigung und es blieb bei einem Prototypen.

Technische Daten Canadian Car & Foundry FDB-1

Hersteller: Canadian Car & Foundry
Verwendung: Einsitziges Jagdflugzeug
Antrieb: Ein Neunzylinder-Sternmotor Pratt & Whitney, Wasp Junior
Leistung: 750 PS (552 kW)

Spannweite:8,5 m
Länge:6,5 m
Höhe:2,87 m
Flügelfläche:18 m²
Leergewicht:1360 kg
Fluggewicht:1920 kg
Maximal Geschwindigkeit:480 km/h
Marschgeschwindigkeit:410 km/h
Landegeschwindigkeit:120 km/h
Steiggeschwindigkeit:17,5 m/s
Dienstgipfelhöhe:9000 m
Reichweite:15000 km

Bewaffnung: zwei 13 mm Maschinengewehre.

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