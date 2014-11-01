Canadian Car & Foundry FDB-1
Canadian Car & Foundry FDB-1, Land: Kanada Vor sechzig Jahren wagten sich sogar Autobauer an den Flugzeugbau. Inspiriert von anderen Sturzkampfbombern entwickelte der kanadische Autobauer diese Maschine. Spannweite: 8,4 m, Länge: 6,5 m, Sturzgeschwindigkeit bis zu 900 km/h
Der Ganzmetall-Doppeldecker FDB-1 absolvierte im Dezember 1938 seinen Jungfernflug. Die Maschine verfügte über eine sehr hohe Stabilität, die bei Testflügen Sturzfluggeschwindigkeiten von bis zu 900 km/h zuliess. Das Fahrwerk konnte wie bei den Grumman-Doppeldeckern nach oben in den vorderen Rumpfteil eingefahren werden. In den späten dreissiger Jahren galten Doppeldecker aber bereits als veraltet. Daher fand die FDB-1 nie den Weg in die Serienfertigung und es blieb bei einem Prototypen.
Technische Daten Canadian Car & Foundry FDB-1
Hersteller: Canadian Car & Foundry
Verwendung: Einsitziges Jagdflugzeug
Antrieb: Ein Neunzylinder-Sternmotor Pratt & Whitney, Wasp Junior
Leistung: 750 PS (552 kW)
|Spannweite:
|8,5 m
|Länge:
|6,5 m
|Höhe:
|2,87 m
|Flügelfläche:
|18 m²
|Leergewicht:
|1360 kg
|Fluggewicht:
|1920 kg
|Maximal Geschwindigkeit:
|480 km/h
|Marschgeschwindigkeit:
|410 km/h
|Landegeschwindigkeit:
|120 km/h
|Steiggeschwindigkeit:
|17,5 m/s
|Dienstgipfelhöhe:
|9000 m
|Reichweite:
|15000 km
Bewaffnung: zwei 13 mm Maschinengewehre.