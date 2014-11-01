Canadian Car & Foundry FDB-1

Canadian Car & Foundry FDB-1, Land: Kanada Vor sechzig Jahren wagten sich sogar Autobauer an den Flugzeugbau. Inspiriert von anderen Sturzkampfbombern entwickelte der kanadische Autobauer diese Maschine. Spannweite: 8,4 m, Länge: 6,5 m, Sturzgeschwindigkeit bis zu 900 km/h

Der Ganzmetall-Doppeldecker FDB-1 absolvierte im Dezember 1938 seinen Jungfernflug. Die Maschine verfügte über eine sehr hohe Stabilität, die bei Testflügen Sturzfluggeschwindigkeiten von bis zu 900 km/h zuliess. Das Fahrwerk konnte wie bei den Grumman-Doppeldeckern nach oben in den vorderen Rumpfteil eingefahren werden. In den späten dreissiger Jahren galten Doppeldecker aber bereits als veraltet. Daher fand die FDB-1 nie den Weg in die Serienfertigung und es blieb bei einem Prototypen.

Technische Daten Canadian Car & Foundry FDB-1

Hersteller: Canadian Car & Foundry

Verwendung: Einsitziges Jagdflugzeug

Antrieb: Ein Neunzylinder-Sternmotor Pratt & Whitney, Wasp Junior

Leistung: 750 PS (552 kW)

Spannweite: 8,5 m Länge: 6,5 m Höhe: 2,87 m Flügelfläche: 18 m² Leergewicht: 1360 kg Fluggewicht: 1920 kg Maximal Geschwindigkeit: 480 km/h Marschgeschwindigkeit: 410 km/h Landegeschwindigkeit: 120 km/h Steiggeschwindigkeit: 17,5 m/s Dienstgipfelhöhe: 9000 m Reichweite: 15000 km

Bewaffnung: zwei 13 mm Maschinengewehre.