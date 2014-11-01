Bolchowitinov Typ S Sparka

Bolchowitinov Typ S Sparka, Herstellerland: ehemalige Sowjetunion 1936 erhielt die Konstruktionsgruppe um W.F. Bolchowitinov den Auftrag zur Entwicklung eines leichten, schnellen, zweisitzigen Bombers und Erdkämpfers. Spannweite: 13,80 m, Länge: 12,81 m, Maximales Abfluggewicht: 5.790 kg

1936 erhielt die Konstruktionsgruppe um W.F. Bolchowitinov den Auftrag zur Entwicklung eines leichten, schnellen, zweisitzigen Bombers und Erdkämpfers. Um hohe Fluggeschwindigkeiten mit den vorhandenen Triebwerken zu erreichen, war eine zweimotorige Ausführung unumgänglich. Bolchowitinov sah den Einbau zweier flüssigkeitsgekühlter Reihenmotoren M-103 hintereinander im langen Rumpfbug vor, die über eine Hohlwelle zwei gegenläufige Propeller antrieben. Der lange Rumpfbug ging auf Kosten der Sicht, besonders bei Start und Landung. Dies nahm man aber wegen der Geschwindigkeitsvorteile in Kauf. Die Maschine war als Ganzmetall-Tiefdecker mit einziehbarem Heckradfahrwerk ausgelegt. Die Tragfläche war zweiholmig aufgebaut und besaß Fowlerklappen. Die Besatzung saß hintereinander in einer vollverglasten Kabine, wobei für den Bombenschützen noch Fenster an den Seiten und im Rumpfboden vorgesehen waren. Der Typ S ( Skorostny = russisch schnell) wurde auch aus Geheimhaltungsgründen als BBS-1, BB oder LB-S bezeichnet Der Erstflug fand am 27. Februar 1940 statt, Testpilot war B.N. Kudrin. Bis auf Probleme mit der Kühlung des hinteren Motors verlief der Flug erfolgreich. Die staatliche Flugerprobung wurde von B.N. Kudrin und A.I. Kabanov von März bis Juli 1940 durchgeführt. Dabei zeigte die Maschine ihr Leistungspotential, allerdings kam es immer wieder zu Problemen im Kraftübertragungssystem, die nicht gelöst werden konnten. Deshalb rüstete man den im Bau befindlichen zweiten Prototyp mit nur einem Motor aus, dessen Leistung aber nicht ausreichte, um die geforderten Kennwerte zu erreichen. Im September 1940 wurde dann das Programm Sparka eingestellt und beide Prototypen verschrottet. Die vorgesehenen Aufgaben sollten von der in der Entwicklung stehenden Pe-2 übernommen werden.

Bolchowitinov Typ S Sparka (Archiv: Eberhard Kranz)

Technische Daten: Bolchowitinov Typ S Sparka

Verwendung: leichtes Bomben- und Erdkampfflugzeug

Baujahr: 1940

Besatzung: 2 Mann

riebwerk: zwei flüssigkeitsgekühlte stehende 12 Zylinder Reihenmotore Klimov M-103 über eine hohle Antriebswelle zwei gegenläufige verstellbare Dreiblatt-Metallpropeller antreibend

Startleistung: 960 PS (715 kW)

Dauerleistung: 900 PS (671 kW) in 5.000 m

Spannweite: 13,80 m Länge: 12,81 m größte Höhe: 3,72 m Propellerdurchmesser: 3,20 m Propellerfläche: 8,0 m² Spurweite: 3,45 m Flügelfläche: 31,80 m² V-Form: +2° Leermasse: 3.885 kg Startmasse normal: 5.655 kg Startmasse maximal: 5.790 kg Startmasse einmotorig: 3.675 kg Tankinhalt: 700 Liter Flächenbelastung: 182,1 kg/m² Leistungsbelastung: 3,02 kg/PS (4,05 kg/kW) Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe: 535 km/h Höchstgeschwindigkeit in 4.600 m: 570 km/h Reisegeschwindigkeit in 5.000 m: 430 km/h Höchstgeschwindigkeit einmotorig in 4.400 m: 440 km/h Landegeschwindigkeit: 165 km/h Gipfelhöhe: 9.200 m Steigleistung: 9,3 m/s Steigzeit auf 1.000 m: 1,8 min Steigzeit auf 3.000 m: 5,8 min Steigzeit auf 5.000 m: 10,3 min Reichweite normal: 720 km Reichweite maximal: 850 km Flugdauer: 2 h

Bewaffnung: zwei 12,7 mm Maschinengewehre UBT mit je 600 Schuss und ein 7,62 mm Maschinengewehre ShKAS mit 1.200 Schuss

Bombenlast maximal: 400 kg