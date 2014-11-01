Blohm&Voss BV 222
Blohm&Voss BV 222 „Wiking“, Herstellerland: Deutschland Die Blohm&Voss BV 222 „Wiking“ als Transatlantik-Verkehrsflugboot konstruiert worden. Ab 1943 wurde sie zur Fernaufklärung verwendet. Spannweite: 45,90 m, Länge: 36,90 m, Maximales Abfluggewicht: 45.900 kg
Der Auftrag für die BV 222 wurde im September 1937 von der Lufthansa für ein Transozean-Verkehrsflugboot erteilt (die Maschine hieß damals noch Ha 222) mit einer Kapazität von 16 Passagieren. Der Prototyp BV 222 V1 startete am 7.September 1940 als D-ANTE zu seinem Erstflug. Bis 1942 wurde die Maschine zum Aufklärungs- und Transportflugboot für 110 voll bewaffnete Soldaten umgebaut. Ab 1943 Fernaufklärung über dem Atlantik, dazu wurde ein Radargerät FuG 200 ?Hohentwiel? eingebaut. Bis 1944 entstanden insgesamt 13 Maschinen der Baureihen BV 222A, B und C, davon wurden drei Maschinen abgeschossen, fünf am Boden zerstört, zwei bei Kriegsende von ihren Besatzungen versenkt und drei von britischen und amerikanischen Truppen erbeutet und zur Erprobung nach England und den USA überführt.
Technische Daten: Blohm&Voss BV 222 C
Verwendung: Großflugboot für Transport und Fernaufklärung
Baujahr: 1943
Besatzung: 11-14Mann
Bewaffnung: 2x 20mm Maschinenkanonen MG 151 im Bugstand und auf der Rumpfoberseite, 8x 13mm Maschinengewehre MG131 in den Seitenfenstern und in zwei Tragflächentürmen und bis zu 4x 7,9mm Maschinengewehre MG 81 auf dem Rumpf
Triebwerk: 6x luftgekühlte 9 Zylinder Sternmotoren BMW Bramo Fafnir 323R
Startleistung: 1.200 PS (882 kW)
Dauerleistung: 1.080 PS (794 kW) in 2.500m oder
6x Jumo 207 C Sechszylinder-Gegenkolben- Dieselmotoren (BV 222V7 und BV222C)
Startleistung: 980 PS (720kW)
Dauerleistung: 880PS (647kW)
|Spannweite:
|45,90m
|Länge:
|36,90m
|größte Höhe:
|10,92m
|Flügelfläche:
|255,40m²-
|Flügelstreckung:
|8,3
|V-Form:
|2°
|Flügeltiefe innen:
|6,03m außen 4,05m
|Propellerfläche:
|8,55m²
|Abstand Stützschwimmer von Mitte Flugboot:
|15,74m
|Leermasse:
|30.715kg
|Startmasse:
|45.900kg
|Kraftstoff:
|17.280 Liter in 6 Behältern im Zentralholm
|Schmierstoff:
|920 Liter (BV 222 C) sonst 340liter
|Flächenbelastung:
|179,7kg/m²
|Leistungsbelastung:
|6,38kg/PS (8,67kg/kW)
|Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe:
|345km/h
|Höchstgeschwindigkeit in 5.000m:
|390 km/h
|Reisegeschwindigkeit in 3.000m:
|285km/h
|Gipfelhöhe:
|7.800m
|Steigleistung:
|2,42m/s
|Steigzeit auf 1000m:
|6,6min
|Steigzeit auf 3000m:
|14,8min
|Reichweite normal:
|4.900km
|Flugdauer maximal:
|28h bei 245km/h