Blohm&Voss BV 222

Blohm&Voss BV 222 „Wiking“, Herstellerland: Deutschland Die Blohm&Voss BV 222 „Wiking“ als Transatlantik-Verkehrsflugboot konstruiert worden. Ab 1943 wurde sie zur Fernaufklärung verwendet. Spannweite: 45,90 m, Länge: 36,90 m, Maximales Abfluggewicht: 45.900 kg

Der Auftrag für die BV 222 wurde im September 1937 von der Lufthansa für ein Transozean-Verkehrsflugboot erteilt (die Maschine hieß damals noch Ha 222) mit einer Kapazität von 16 Passagieren. Der Prototyp BV 222 V1 startete am 7.September 1940 als D-ANTE zu seinem Erstflug. Bis 1942 wurde die Maschine zum Aufklärungs- und Transportflugboot für 110 voll bewaffnete Soldaten umgebaut. Ab 1943 Fernaufklärung über dem Atlantik, dazu wurde ein Radargerät FuG 200 ?Hohentwiel? eingebaut. Bis 1944 entstanden insgesamt 13 Maschinen der Baureihen BV 222A, B und C, davon wurden drei Maschinen abgeschossen, fünf am Boden zerstört, zwei bei Kriegsende von ihren Besatzungen versenkt und drei von britischen und amerikanischen Truppen erbeutet und zur Erprobung nach England und den USA überführt.

Blohm&Voss BV 222 ?Wiking? (Archiv: Eberhard Kranz)

Technische Daten: Blohm&Voss BV 222 C

Verwendung: Großflugboot für Transport und Fernaufklärung

Baujahr: 1943

Besatzung: 11-14Mann

Bewaffnung: 2x 20mm Maschinenkanonen MG 151 im Bugstand und auf der Rumpfoberseite, 8x 13mm Maschinengewehre MG131 in den Seitenfenstern und in zwei Tragflächentürmen und bis zu 4x 7,9mm Maschinengewehre MG 81 auf dem Rumpf

Triebwerk: 6x luftgekühlte 9 Zylinder Sternmotoren BMW Bramo Fafnir 323R

Startleistung: 1.200 PS (882 kW)

Dauerleistung: 1.080 PS (794 kW) in 2.500m oder

6x Jumo 207 C Sechszylinder-Gegenkolben- Dieselmotoren (BV 222V7 und BV222C)

Startleistung: 980 PS (720kW)

Dauerleistung: 880PS (647kW)