Bücker Bü 131 A Jungmann

Bücker Bü 131 Jungmann, Land Deutschland Wohl eines der erfolgreichsten Schulflugzeuge das je gebaut wurde. Von der Bücker Jungmann gelangten etwa 5000 Einheiten an zahlreiche Flugschulen auf der ganzen Welt. Auch heute ist das Bücker Fliegen für viele Flugbegeisterte möglich. Spannweite: 7,4 m, Länge 6,6 m, Geschwindigkeit: 183 km/h.

Die Firma Bücker wurde 1933 in Berlin Rangsdorf gegründet, um Schulflugzeuge zu entwickeln und zu bauen. Das erste Modell, die Bücker Bü 131 Jungmann, stammte aus der Feder des schwedischen Chefkonstrukteurs Anders Andersson. Motorisiert mit einem 80 PS starken Hirth Reihenmotor startete der Prototyp D-3150 am 27. April 1934 zum Jungfernflug. Die gutmütigen Flugeigenschaften des neuen Doppeldeckers sorgten bei der jungen Flugzeugfabrik für grosse Aufträge aus Deutschland und acht weiteren europäischen Ländern. 1037 Maschinen wurden in Lizenz als Ki-86A für die japanischen Streitkräfte gefertigt. Vorausgegangen waren grössere Stückzahlen für die japanischen Marineflieger. Die deutsche Luftwaffe benutzte die Bücker Jungmann während des ganzen Weltkrieges als Schul und Verbindungsflugzeug, ersetzte sie im Verlaufe des Krieges jedoch nach und nach durch den verbesserten Eindecker Bücker Bü 181 Bestmann. In der Schweiz wurden 75 Bücker Jungmann in Lizenz gefertigt und von 1936 bis 1971 als Standardschulflugzeuge bei der Flugwaffe eingesetzt. 1972 gingen die meisten militärischen Jungmann in private Hände über.

Technische Daten: Bücker Bü 131B Jungmann

Hersteller: Bücker-Flugzeugbau GmbH, Berlin Rangsdorf.

Verwendung: zweisitziges Schulflugzeug.

Besatzung: 2 Piloten

Antrieb: ein Reihenmotor Hirth HM 504A-2

Leistung: 77 kW (105PS)

27. April 1934

Spannweite: 7,4 m Länge: 6,62 m Höhe: 2,25 m Flügelfläche: 13,5 m² Leergewicht: 390 kg Maximales Startgewicht: 680 kg Flächenbelastung: 50 kg/m² Maximale Geschwindigkeit auf Seehöhe: 183 km/h Reisegeschwindigkeit: 170 km/h Dienstgipfelhöhe: 3000 m Anfangssteiggeschwindigkeit: 3,2 m/s Reichweite: 650 km Flugdauer: 3,8 h

Keine Bewaffnung