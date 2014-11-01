Aérocentre NC 1080

Aérocentre NC 1080, Land: Frankreich Bei diesem Trägergestützten Kampfflugzeug handelt es sich um ein Baumuster, das es nie über das Prototypenstadium hinaus schaffte. Nach einem Absturz während der Erprobung wurde das Programm eingestellt. Spannweite: 12,00 m, Länge: 12,87 m, Geschwindigkeit: 978 km/h.

1946 schrieben die französischen Marineflieger einen Wettbewerb zur Schaffung eines modernen strahlgetriebenen Jagdflugzeuges für die französischen Flugzeugträger aus. Die Ausschreibung ging an die Firmen Arsenal de l? Aéronautique, Nord Aviation und die Societe Nationale de Construction Aeronautiques du Centre (SNCAC). Unter der Leitung von Chefkonstrukteur Pillon entwickelte man ab September 1947 bei SNCAC einen einsitzigen strahlgetrieben Tiefdecker in Ganzmetallbauweise. Der Rumpf, der wegen des zur Verwendung vorgeschriebenen Rolls Royce ?Nene 102? TL-Triebwerks mit Radialverdichter sehr voluminös ausgefallen war, bestand aus einer Halbschalenkonstruktion und nahm Triebwerk, Tank, funktechnische Ausrüstung und Bewaffnung auf. Die Lufteinläufe waren seitlich neben der Kabine angebracht. Das Cockpit war mit einer Druckkabine ausgelegt und verfügte über einen Schleudersitz. Die leicht gepfeilten zweiholmigen Tragflächen verfügten über die ganze Länge Querruder und Landeklappen. Sie nahmen auch das hydraulisch gebremste Hauptfahrwerk auf, das nach innen zum Rumpf hin eingefahren wurde. Das Leitwerk bestand aus einer ebenfalls leicht gepfeilten Seitenflosse, an der im unteren Drittel die gepfeilten Höhenflossen angebracht waren. Alle Ruder waren aerodynamisch ausgeglichen und konnten im Fluge verstellt werden. Das relativ langbeinige Bugrad fuhr nach hinten in den Rumpfboden ein. Die Bewaffnung bestand aus drei 30 mm Maschinenkanonen, die ebenfalls im Rumpfboden eingebaut waren. Ende Juni 1949 war der Prototyp fertiggestellt und nach der Bodenerprobung fand am 29. Juli 1949 der Erstflug statt. Bei der weiteren Flugerprobung stellten sich mehrere Mängel heraus, die zu Änderungen an den Störklappen und am Leitwerk führten. Im März 1950 kam die NC 1080 auf den Flugzeugträger ?Bretigny?, wo die Erprobung fortgesetzt wurde.

Am 10. April 1950 ging die Maschine bei einem Absturz verloren, dabei verlor der Marine-Testpilot Pierre Gallay sein Leben. Das Programm wurde daraufhin eingestellt.

Aérocentre NC 1080 (Archiv: Eberhard Kranz)

Technische Daten: Aérocentre NC 1080

Land: Frankreich

Verwendung: bordgestütztes Abfangjagdflugzeug

Triebwerk: ein TL-Triebwerk Rolls Royce ?Nene 102? (Lizenz Hispano Suiza)

Startleistung: 2.270 kp Schub (22,3 kN)

Dauerleistung: 2.080 kp Schub (20,4 kN) in 7.000 m

Besatzung: 1 Pilot

Erstflug: 29. Juli 1949

Abmessungen: Spannweite: 12,00 m Länge: 12,87 m größte Höhe: 4,70 m Flügelfläche: 28,70 m² Spurweite: 3,64 m Pfeilung der Flügelkante: 27,5° V-Form: 4,66° Streckung: 5,02 Leermasse: 4.836 kg Startmasse normal: 7.480 kg Startmasse maximal: 7.800 kg Tankinhalt: 1.920 Liter Flächenbelastung: 271,78 kg/m² Leistungsbelastung: 3,44 kg/kp Schub Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe: 856 km/h Höchstgeschwindigkeit in 5.500 m: 978 km/h Marschgeschwindigkeit in 5.500 m: 860 km/h Landegeschwindigkeit: 185 km/h Gipfelhöhe: 14.200 m Steigleistung: 28 m/s Steigzeit auf 1.000 m: 36 sek Steigzeit auf 10.000 m: 12 min Reichweite normal: 1.580 km Reichweite maximal: 1.980 km Flugdauer: 2 h

Bewaffnung: drei 30 mm Maschinenkanonen ADEN mit je 145 Schuss sowie ungelenkte Raketen an acht Unterflügelstationen.

Bombenlast: maximal 800 kg.

Text und Daten: Eberhard Kranz