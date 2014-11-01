A.C.A.Z. C. 2

A.C.A.Z C.2, Land: Belgien In der Zwischenkriegszeit entstand dieser moderne Doppeldecker, der in Ganzmetallbauweise gebaut wurde. Das Jagdflugzeug erreichte die geforderten Leistungen nie und wurde deshalb zum Misserfolg. Spannweite 12,5 m, Länge: 8,25 m, Maximale Geschwindigkeit: 250 km/h

In praktisch allen Länder wagten sich nach dem 1. Weltkrieg Unternehmungen an den Bau von neuen Kriegsflugzeugen. In Belgien entstand während den Zwischenkriegsjahren in den Konstruktionswerkstätten der Firma Ateliers de Construction Aèronautique de Zeebrugge ein zweiplätziger Doppeldecker für Jagd- und Aufklärungsaufgaben. Die C.2 startete anfangs 1926 zu ihrem Jungfernflug. Der Doppeldecker war in Vollmetallbauweise ausgelegt und bot Platz für einen Piloten und einen Beobachter. Der Beobachter und Schütze hatte als Bewaffnung ein lafetiertes Lewis Doppelmaschinengewehr, der Pilot konnte feindliche Maschinen mit einem nach vorne feuernden, synchronisierten 7,7 mm Vickers MG angreifen. Ein interessantes Merkmal waren die vier baugleichen Flügelhälften, die unter einander austauschbar waren und eine günstige Produktion zugelassen hätten. Ein 450 PS starker flüssigkeitsgekühlter 12- Zylinder Motor von Hispano-Suiza verlieh dem Doppeldecker nur mässige Flugleistungen und konnte das belgische Militär daher nicht zu einem Auftrag bewegen. Mit dem einzigen Prototyp startete der Abenteurer Edmond Thieffry am 9. März 1928 von Belgien aus zu einer Reise nach Kongo, dieser Flug endete jedoch bereits in Frankreich mit einer Notlandung. Am 25. Januar 1933 erlitt die erfolglose C.2 Bruch und wurde für immer aus dem Verkehr gezogen.

A.C.A.Z. C.2 Technische Daten

Hersteller: Ateliers de Construction Aéronautique de Zeebrugge

Verwendung: Zweisitziges Jagdflugzeug und Aufklärungsflugzeug

Antrieb: Ein 12-Zylinder Hispano-Suiza 12Ha Leistung 450 PS

Spannweite: 12,5 m Länge: 8,25 m Höhe: 3,40 m Flügelfläche: 40,56 m² Leergewicht: 1260 kg Fluggewicht: 2070 kg Maximal Geschwindigkeit: 250 km/h Steiggeschwindigkeit: Auf 6000 m in 35 Minuten Dienstgipfelhöhe: 7400 m Reichweite: 800 km

Bewaffnung: Zwei 7,7 mm Lewis Maschinengewehre beweglich für den Beobachter, ein 7,7 mm Vickers Maschinenengewehr in Flugrichtung montiert.