Mooney Ovation 2GT

Mooney Ovation 2GX Herstellerland USA Die Ovation 2GX wird standardmässig mit dem Garmin 1000 ausgeliefert. Die Maschine erreicht eine Reisegeschwindigkeit von 352 km/h. Spannweite: 11m Länge 9.11m Reichweite: 3445 km

Al Mooney`s zwanzigster Entwurf eines Flugzeugmodelles war sein erfolgreichstes. Es wurde Mooney M20 genannt. Über die vergangenen 50 Jahre wurden verschiedene Varianten der M20 produziert, von den Holzflügel-Modellen M20 und M20A in den 1960er Jahren bis zum schnellsten Modell des 21sten Jahrhundert, der M20T Acclaim, welche immer noch produziert wird. Die Mooney M20 Serie wurde in drei Kabinenlängen gefertigt: kurze, mittlere (inklusive M20J) und lange Kabinenlänge. Zur Zeit wird nur noch die lange Version produziert. Alle M20er haben 4 Sitze. Bei den langen Kabinen haben die Passagiere eine erhöhte Beinfreiheit. Dies geht auf Kosten der Leistung, welche deshalb etwas geringer ist. Die über Jahre erfolgten Weiterentwicklungen haben aber diesen Nachteil bei den längeren Versionen gut kompensiert. Die Ovation 2 GX wird standardmässig mit einem Glascockpit Garmin 1000 und Transponder Mode S ausgeliefert. Die Mooney hat ein Dreiblattpropeller, welcher mit einem TCM IO-550-G Aggregat angetrieben wird und auf 2438 Meter über Meer eine Geschwindigkeit von 352 km/h erreicht. Als erster einmotoriger Flugzeughersteller erhält Mooney die Erlaubnis der FAA den neuen dreiachsigen, digitalen, Zweikanal und fail passive Garmin GFC 700 (Automatisches Flug Control System) einzubauen.

Technische Daten: Mooney Ovation 2GX

Herstellerland: Mooney USA

Motorentyp: Continental IO-550-G

Motorenleistung: 280 PS

Besatzung: 1 bis 2 Pilot

Passagiere: 2 bis 3 Passagiere