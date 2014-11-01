Bellanca Citabria

Bellanca Citabria, Land: USA Die Bellanca Citabria ist eine Konstruktion der Champion Aircraft Corporation und wurde 1970 durch Bellanca übernommen. Der kleine Hochdecker ist für zwei Personen ausgelegt und für einfachen Kunstflug zugelassen. Spannweite: 10,19 m, Länge: 6,92 m, Geschwindigkeit: 201 km/h.

Die Citabria wurde nach dem Aufkauf von Champion Aircraft Corporation im September 1970 durch Bellanca, zu Bellanca Citabria umbenennt. Der Name Citabria wurde rückwärts gelesen vom Wort Airbatic abgeleitet. Die Modellreihe wurde von dem mit 7000 Stück sehr gut verkauften Modell 7 AC Champ abgeleitet. Das erste Modell die Bellanca Citabria 7 ELA war mit einem Continental O-200 mit einer Leistung von 100 PS (73,5 kW) ausgerüstet. Das gleiche Triebwerk findet auch in der Cessna 150 Verwendung. Die Citabria ist ein abgestrebter Hochdecker mit Heckrad. Der Rumpf und das Leitwerk sind aus einer geschweissten Stahlrohr Konstruktion hergestellt, die mit Holz beplankt oder teilweise mit Stoff bespannt ist. Alle Steuerflächen sind ausschliesslich mit Stoff überzogen. Das Hauptfahrwerk ist robust ausgelegt und lässt sich nicht einfahren. Die beiden Piloten sitzen in der klassischen Tandemanordnung hintereinander. Alle Citabria sind für begrenzten Kunstflug tauglich, die Lastgrenzen liegen zwischen +5g und -2g. Für einen einfacheren Ausstieg in Notfällen, lässt sich die Kabinentür leicht abwerfen. Die Citabria Standard ist mit einem Avco Lycoming O-235-K26 ausgerüstet, die fortschrittlichere Ciatbria 150 verfügt über einen stärkeren Avco Lycoming O-320-A2D Boxermotor mit 152 PS (112 kW). Die Citabria 150 S ist gleich wie die 150 aufgebaut, verfügt jedoch über einen grösseren Flügel mit Landeklappen. Bis Ende 1979 verliessen bei Bellanca 5000 Citabrias die Produktionsstätten. Die Citabria ist ein ordentliches Heckradflugzeug mit gutmütigen Flugeigenschaften, das man sogar für einfache Kunstflugfiguren einsetzten kann.

Technische Daten: Bellanca Citabria Standard

Hersteller: Bellanca

Verwendung: zweisitziges Sportflugzeug mit Heckrad

Besatzung: 2 Personen

Antrieb: Avco Lycoming O-235-K2C Vierzylinder Boxermotor

Leistung: 117 PS, 86 kW