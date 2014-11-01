Avia L-40 "Meta Sokol"
Avia L-40 "Meta Sokol", Herstellerland: ehemalige Tschechoslowakei" Die Avia L-40 "Meta Sokol" wurde als Reiseflugzeug in Holzbauweise gefertigt. Spannweite: 10,00 m, Länge: 7,54 m, Maximales Abfluggewicht: 934 kg
1950 wurde das Reiseflugzeug M-1D Sokol mit einem Walter-Minior-4-III-Motor mit 105 PS Startleistung vorgestellt. Das Flugzeug war noch in Holzbauweise hergestellt, war als Dreisitzer ausgelegt und hatte ein klassisches Spornradfahrwerk mit einziehbaren Haupträdern. 1953 erschien die Weiterentwicklung LD-40 Meta Sokol in Ganzmetallbauweise, dem gleichen Walter-Triebwerk aber mit einem neuartigen Fahrwerk. Dieses Fahrwerk war kein Bugradfahrwerk, sondern das dritte Rad war unter dem Rumpf in Höhe der Tragflügel-Hinterkante angebracht. So trat der gleiche Effekt wie bei einem Bugradfahrwerk auf, die Maschine kam beim Starten und Landen in eine waagerechte Lage. Als letzte Version kam 1957 die L-40 Meta Sokol heraus, die in grosser Stückzahl gebaut wurde. Die wichtigste Neuerung war der Einbau des stärkeren Walter M332 mit Kraftstoffeinspritzung und Lader. Insgesamt sind über 400 L-40 Meta Sokol gefertigt worden, von denen heute noch einige im aktiven Dienst sind.
Technische Daten: Avia L-40
Verwendung: Reise- und Sportflugzeug
Baujahr: 1958
Besatzung: 1 Pilot und 3 Passagiere
Triebwerk: 1x Walter M332 luftgekühlter, hängender Vierzylinder-Reihenmotor mit Lader und Kraftstoffeinspritzung mit Zweiblatt-Metall-Verstellpropeller V 410
Startleistung: 140 PS (103 kW)
Dauerleistung: 105 PS (77 kW) in 2.000 m
Kraftstoffverbrauch: 21 Liter/h
|Spannweite:
|10,00 m
|Länge:
|7,54 m
|größte Höhe:
|2,52 m
|Spurweite:
|1,88 m
|Radstand:
|2,07 m
|Propellerdurchmesser:
|1,85 m
|Propellerfläche:
|2,69 m²
|Flügelfläche:
|14,5 m²
|Flügelstreckung:
|6,9
|V-Stellung:
|6,5°
|Leermasse:
|534 kg
|Startmasse:
|934 kg
|Kraftstoff:
|110 Liter in zwei Tragflächentanks
|Schmierstoff:
|10 Liter
|Flächenbelastung:
|64,4 kg/m²
|Leistungsbelastung:
|6,68 kg/PS (9,1 kg/kW)
|Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe:
|237 km/h
|Höchstgeschwindigkeit in 2.000 m:
|245 km/h
|Reisegeschwindigkeit in 2.000 m:
|204 km/h
|Gipfelhöhe:
|5.000 m
|Steigleistung:
|4,5 m/s
|Steigzeit auf 1000 m:
|3,9 min
|Steigzeit auf 3000 m:
|12,4 min
|Reichweite normal:
|880 km
|Reichweite maximal:
|1.100 km
|Startstrecke:
|240 m
|Startstrecke auf 15 m:
|400 m
|Landestrecke aus 15 m:
|525 m