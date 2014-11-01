Avia L-40 "Meta Sokol"

Avia L-40 "Meta Sokol", Herstellerland: ehemalige Tschechoslowakei" Die Avia L-40 "Meta Sokol" wurde als Reiseflugzeug in Holzbauweise gefertigt. Spannweite: 10,00 m, Länge: 7,54 m, Maximales Abfluggewicht: 934 kg

1950 wurde das Reiseflugzeug M-1D Sokol mit einem Walter-Minior-4-III-Motor mit 105 PS Startleistung vorgestellt. Das Flugzeug war noch in Holzbauweise hergestellt, war als Dreisitzer ausgelegt und hatte ein klassisches Spornradfahrwerk mit einziehbaren Haupträdern. 1953 erschien die Weiterentwicklung LD-40 Meta Sokol in Ganzmetallbauweise, dem gleichen Walter-Triebwerk aber mit einem neuartigen Fahrwerk. Dieses Fahrwerk war kein Bugradfahrwerk, sondern das dritte Rad war unter dem Rumpf in Höhe der Tragflügel-Hinterkante angebracht. So trat der gleiche Effekt wie bei einem Bugradfahrwerk auf, die Maschine kam beim Starten und Landen in eine waagerechte Lage. Als letzte Version kam 1957 die L-40 Meta Sokol heraus, die in grosser Stückzahl gebaut wurde. Die wichtigste Neuerung war der Einbau des stärkeren Walter M332 mit Kraftstoffeinspritzung und Lader. Insgesamt sind über 400 L-40 Meta Sokol gefertigt worden, von denen heute noch einige im aktiven Dienst sind.

Technische Daten: Avia L-40

Verwendung: Reise- und Sportflugzeug

Baujahr: 1958

Besatzung: 1 Pilot und 3 Passagiere

Triebwerk: 1x Walter M332 luftgekühlter, hängender Vierzylinder-Reihenmotor mit Lader und Kraftstoffeinspritzung mit Zweiblatt-Metall-Verstellpropeller V 410

Startleistung: 140 PS (103 kW)

Dauerleistung: 105 PS (77 kW) in 2.000 m

Kraftstoffverbrauch: 21 Liter/h