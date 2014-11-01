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Avia L-40 "Meta Sokol"

01.11.2014 RK
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Avia L-40 "Meta Sokol", Herstellerland: ehemalige Tschechoslowakei" Die Avia L-40 "Meta Sokol" wurde als Reiseflugzeug in Holzbauweise gefertigt. Spannweite: 10,00 m, Länge: 7,54 m, Maximales Abfluggewicht: 934 kg

1950 wurde das Reiseflugzeug M-1D Sokol mit einem Walter-Minior-4-III-Motor mit 105 PS Startleistung vorgestellt. Das Flugzeug war noch in Holzbauweise hergestellt, war als Dreisitzer ausgelegt und hatte ein klassisches Spornradfahrwerk mit einziehbaren Haupträdern. 1953 erschien die Weiterentwicklung LD-40 Meta Sokol in Ganzmetallbauweise, dem gleichen Walter-Triebwerk aber mit einem neuartigen Fahrwerk. Dieses Fahrwerk war kein Bugradfahrwerk, sondern das dritte Rad war unter dem Rumpf in Höhe der Tragflügel-Hinterkante angebracht. So trat der gleiche Effekt wie bei einem Bugradfahrwerk auf, die Maschine kam beim Starten und Landen in eine waagerechte Lage. Als letzte Version kam 1957 die L-40 Meta Sokol heraus, die in grosser Stückzahl gebaut wurde. Die wichtigste Neuerung war der Einbau des stärkeren Walter M332 mit Kraftstoffeinspritzung und Lader. Insgesamt sind über 400 L-40 Meta Sokol gefertigt worden, von denen heute noch einige im aktiven Dienst sind.

Technische Daten: Avia L-40

Verwendung: Reise- und Sportflugzeug
Baujahr: 1958
Besatzung: 1 Pilot und 3 Passagiere
Triebwerk: 1x Walter M332 luftgekühlter, hängender Vierzylinder-Reihenmotor mit Lader und Kraftstoffeinspritzung mit Zweiblatt-Metall-Verstellpropeller V 410
Startleistung: 140 PS (103 kW)
Dauerleistung: 105 PS (77 kW) in 2.000 m
Kraftstoffverbrauch: 21 Liter/h

Spannweite:10,00 m
Länge:7,54 m
größte Höhe:2,52 m
Spurweite:1,88 m
Radstand:2,07 m
Propellerdurchmesser:1,85 m
Propellerfläche:2,69 m²
Flügelfläche:14,5 m²
Flügelstreckung:6,9
V-Stellung:6,5°
Leermasse:534 kg
Startmasse:934 kg
Kraftstoff:110 Liter in zwei Tragflächentanks
Schmierstoff:10 Liter
Flächenbelastung:64,4 kg/m²
Leistungsbelastung:6,68 kg/PS (9,1 kg/kW)
Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe:237 km/h
Höchstgeschwindigkeit in 2.000 m:245 km/h
Reisegeschwindigkeit in 2.000 m:204 km/h
Gipfelhöhe:5.000 m
Steigleistung:4,5 m/s
Steigzeit auf 1000 m:3,9 min
Steigzeit auf 3000 m:12,4 min
Reichweite normal:880 km
Reichweite maximal:1.100 km
Startstrecke:240 m
Startstrecke auf 15 m:400 m
Landestrecke aus 15 m:525 m

 

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