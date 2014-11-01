Dassault Breguet Falcon 20H Gardian

Dassault Falcon 20H Gardian, Land: Frankreich Auf Wunsch der französischen Marine entwickelte Dassault aus dem Geschäftsreiseflugzeug Falcon 20H das Küstenwachflugzeug Falcon 20H Gardian. Spannweite: 16,3 m, Länge 17,16 m, Geschwindigkeit: 870 km/h.

Die Dassault Breguet Gardian ist eine Version des Firmenflugzeuges Falcon 20H, die speziell Für die französische Marineluftwaffe entwickelt wurde. In die Gardian flossen folgende Konstruktionsänderungen gegenüber der zivilen Variante ein. Das Marine Flugzeug hat zwei zusätzliche, grössere Fenster für den Beobachter, eine Türe im Rumpfboden für den Abwurf von Gütern zur Luftversorgung, ein Überwachungsradar Thomson-CSF Varan, ein modernes Navigationssystem von Crouzet und vier Aufhängungspunkte unter dem Flügel für Sensoren, Zielschleppeinrichtungen und zusätzlicher Geräte zur elektronischen Kampfführung. Die Maschine ist in der Lage zwei Luft-Seeziel Lenkwaffen vom Typ Exocet mitzuführen. Die Falcon 20H Gardian absolvierte den Erstflug am 15. April 1981 und die französische Marine erhielt die erste von fünf bestellten Flugzeuge 1983. Die 41 HU-25A Guardian der amerikanischen Küstenwache sind mit einer ähnlichen Zelle ausgerüstet.

Technische Daten: Dassault Breguet 20H Gardian

Hersteller: Dassault Breguet

Verwendung: Marine- und Küstenüberwachungsflugzeug

Besatzung: 2 Piloten, 3 Begleiter

Antrieb: zwei Garrett AiResearch ATF3-6-2C

Leistung: je 2290 kp Schub

Erstflug: 15. April 1981

Spannweite: 16,3 m Länge: 17,16 m Höhe: 5,32 m Flügelfläche: 41 m² Leergewicht: 9.610 kg Maximales Startgewicht: 15.200 kg Treibstoffzuladung: 4820 kg Maximale Reisegeschwindigkeit: 870 km/h auf 9.150 m Dienstgipfelhöhe: 13.700 m Reichweite: 4170 km Startstrecke über 15 m: 1235 m Landestrecke: 625 m

Bewaffnung: Zwei Exocet Flugkörper, viele unterschiedliche Sensoren.