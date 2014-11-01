Ryanair

Ryanair, Land: Irland Ryanair wurde bereits 1985 durch Tony Ryan ins Leben gerufen und tümpelte während Jahren erfolglos dahin bis 1993 Michael O`Leary die Geschäftsführung übernahm und die Airline nach dem Muster von Southwest Airlines zum Low Cost Carrier umbaute. Passagiere 2008/09: 66,5 Millionen, Flugzeuge Ende März 2009: 280 Umsatz 2008/09: 3 Milliarden Euro, Gewinn 2008/09: 319 Millionen Euro.

Ryanair



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Foto: Ryanair Boeing 737-800

Geschichte Ryanair

Ryanair wurde 1985 durch die Familie Ryan als Regionalfluggesellschaft gegründet und ging mit einer Embraer Bandeirante zwischen Waterford und London Gatwick an den Start. 1987 übernahm die kleine Fluggesellschaft aus Irland ihren ersten BAC1-11 Jet, den sie von der rumänischen Tarom einmietete. Mit dem neuen Kurzstreckenjet erweiterte Ryanair das Streckennetz von Irland zu vielen Destinationen in England. Das Konzept des Regionalverkehrs funktionierte nicht, die Gesellschaft flog immer in der Verlustzone. 1990 wurde die Strategie geändert und Ryanair probierte, als erster europäischer Low Cost Carrier Fuss zu fassen. Der Richtungswechsel zahlte sich 1991 mit einem ersten Gewinn von 293 Millionen Pfund aus. 1993 entschied sich Ryanair auf die Boeing 737 zu wechseln und setzte zu ihrem ungebremsten Wachstumskurs an. Michael O`Leary baute die Fluggesellschaft kontinuierlich nach dem Vorbild von Southwest Airlines zu dem größten Low Cost Carrier Europas aus. Im Jahr 2000 transportierte die Airline bereits 7 Millionen Fluggäste und betrieb moderne Boeing 737-800 Maschinen. Heute kann Ryanair mit gutem Gewissen von sich behaupten, nach Southwest Airlines die Nummer zwei auf der Welt der Low Cost Carrier zu sein. Mit rund 230 modernen Boeing 737 Maschinen bedient Ryanair von ihren über ganz Europa verteilten Basen mehr als 153 Destinationen. Im letzten Geschäftsjahr reisten rund 67 Millionen Fluggäste mit dem Low Cost Carrier aus Dublin. Die Prosperität kann Ryanair ihrem Geschäftsführer Michael O`Leary verdanken, der durch sein außergewöhnliches Marketingverständnis auffällt und in der Lage ist, seine rund 7.000 Mitarbeiter zu Höchstleistungen anzuspornen.

Anzahl Flugzeuge

Boeing 737: 230 Bestellungen Boeing 737-800: 82

Einsatzbasen

Dublin (DUB), London Stanstead (STN) und rund 40 weitere Basen über ganz Europa verstreut.