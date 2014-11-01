Eastern Airways
01.11.2014 RK
Easter Airways, Land: Grossbritannien Die Airline nimmt den Betrieb 1997 auf und bietet Flüge von Humberside nach Aberdeen an. Heute bedient sie 16 Destinationen in Grossbritannien und Skandinavien an.
Eastern Airways
Schiphol House, Franklin Way
Humberside International Airport
Kirmington, Lincolnshire, DN39 6YH
United Kingdom
Tel: +44 1652 688886
Fax: +44 1652 680899
www.easternairways.com
Die Flüge der Airline begannen im Dezember 1997. Die Airline bietet Inland-Linienflüge in Grossbritannien an. Anfangs fanden Linienflüge zwischen Humberside und Aberdeen statt. Im Februar 1999 kaufte Eastern Airways die in Manchster stationierte Airline Air Kilroe.
Anzahl Flugzeuge:
|BAE Jetstream 32:
|1
|BAE Systems Jetstream 41:
|23
|Saab 2000:
|6
Hauptbasis: Humberside International (HUY)