Eastern Airways

Easter Airways, Land: Grossbritannien Die Airline nimmt den Betrieb 1997 auf und bietet Flüge von Humberside nach Aberdeen an. Heute bedient sie 16 Destinationen in Grossbritannien und Skandinavien an.

Eastern Airways

Schiphol House, Franklin Way

Humberside International Airport

Kirmington, Lincolnshire, DN39 6YH

United Kingdom

Tel: +44 1652 688886

Fax: +44 1652 680899



www.easternairways.com

Eastern Airways (Archiv: Robert Kühni)

Die Flüge der Airline begannen im Dezember 1997. Die Airline bietet Inland-Linienflüge in Grossbritannien an. Anfangs fanden Linienflüge zwischen Humberside und Aberdeen statt. Im Februar 1999 kaufte Eastern Airways die in Manchster stationierte Airline Air Kilroe.

Anzahl Flugzeuge:

BAE Jetstream 32: 1 BAE Systems Jetstream 41: 23 Saab 2000: 6

Hauptbasis: Humberside International (HUY)