Cyprus Airways

Cyprus Airways, Land: Zypern Wurde 1947 von der zypriotischen Regierung und British European Airways gegründet. Mit der Erklärung der Unabhängigkeit 1960 wurde die Regierung mit einem Anteil von 53,2 Prozent Hauptaktionärin der Airline. Passagiere 2007: 6,96 Millionen, Anzahl Flugzeuge 2007: 11. Umsatz 2007: 286 Millionen Euro, Gewinn EBIT: 2,2 Mio Euro.

Cyprus Airways

21 Alkeou Street, Engomi

PO Box 21903

2404 Nicosia, Cyprus

Tel: +357 22 663 054

Fax: +357 22 663 167

Email: [email protected]



www.cyprusair.com.cy

Cyprus Airways (Archiv: Robert Kühni)

Der erste Flug der Airline fand am 19. April 1938 statt. Cyprus Airways fliegt zu mehr als 30 Destinationen in Europa, im Mittleren- und Nahen- Osten und der Golf-Region. Die Airline wurde als Gemeinsames Projekt der Regierung Zyperns und der British European Airways gegeründet. Cyprus Airways beschäftigt 1220 Angestellte. Zu 30,38 % befindet sich die Airline in privatem Besitz. Die restlichen 69,62 % gehören der Regierung von Zypern.

Anzahl Flugzeuge:

Airbus A319-100: 2 Airbus A320-200: 7 Airbus A330-200: 2

Hauptbasis: Larnaca International (LCA)