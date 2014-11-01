Cargoitalia
01.11.2014 RK
Cargoitalia Cargoitalia nahm im April 2006 ihren Betrieb auf. Sie verbindet den italienischen Frachtmarkt mit ihren Lanstrecken Destinationen in Nordamerika, Südostasien und dem Fernen Osten. Flugzeuge: 6, Umsatz: 1 Milliarden Euro EBIT: 200 Millionen Euro
Cargo Italia
Milan Malpensa
Avioport Logistics Park
Via del Gregge 100
Lonate Pozzolo
21015 Milan
Telefon: +39 0331 66381
Fax: +39 0331 302361
Email: [email protected]
www.cargoitalia.it
Gegründet wurde Cargoitalia von Air Logistic Holding und Tristan, einer Investmentfirma. Im Oktober 2008 übernahm ALIS Aerolinee Italiane die Cargogesellschaft.
Anzahl Flugzeuge:
|Airbus A330-200F (bestellt):
|5
|Boeing MD-11F:
|1 (geplant 3)
Hub: Milan Malpensa (MXP)