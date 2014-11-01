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Cargoitalia

01.11.2014 RK
cargoitaliamd11_200

Cargoitalia Cargoitalia nahm im April 2006 ihren Betrieb auf. Sie verbindet den italienischen Frachtmarkt mit ihren Lanstrecken Destinationen in Nordamerika, Südostasien und dem Fernen Osten. Flugzeuge: 6, Umsatz: 1 Milliarden Euro EBIT: 200 Millionen Euro

Cargo Italia

Milan Malpensa
Avioport Logistics Park
Via del Gregge 100
Lonate Pozzolo
21015 Milan

Telefon: +39 0331 66381
Fax: +39 0331 302361

Email: [email protected]
www.cargoitalia.it

Cargo Italia MD11 (Foto: Cargo Italia)

Gegründet wurde Cargoitalia von Air Logistic Holding und Tristan, einer Investmentfirma. Im Oktober 2008 übernahm ALIS Aerolinee Italiane die Cargogesellschaft.

Anzahl Flugzeuge:

Airbus A330-200F (bestellt): 5
Boeing MD-11F: 1  (geplant 3)

Hub: Milan Malpensa (MXP)

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