Fliegerweb logo

1Time Airline

01.11.2014 RK
1time_200

1Time Airline

Unit D2, Isando Industrial Park, Gewel Road
Kempton Park, South Afrika

Tel: +27 11 928 8000
Fax: +27 11 392 5027
Email: [email protected]

www.1time.aero
www.1timeholdings.co.za/press.htm

1Time Airline (Archiv: Robert Kühni)

Gegründet am 25. Februar 2004, behauptet die Airline, die erste richtige Low-Budget Fluggesellschaft Südafrikas gewesen zu sein. Sie betreibt Low-Cost Charter und Linienflüge, die Johannesburg mit Bloemfontein, Cape Town, Durban, East London, George, Port Elizabeth und Sansibar verbinden. 1Time Airline beschäftigt 420 Angestellte.

Anzahl Flugzeuge:

Boeing 737-200: 1
Boeing MD-82: 3
Boeing MD-83: 2
Boeing MD-87: 2
McDonnell Douglas DC-9-10: 1
McDonnell Douglas DC-9-30: 3

Hauptbasis: Johannesburg O R Tambo International

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.