1Time Airline
01.11.2014 RK
1Time Airline
Unit D2, Isando Industrial Park, Gewel Road
Kempton Park, South Afrika
Tel: +27 11 928 8000
Fax: +27 11 392 5027
Email: [email protected]
www.1time.aero
www.1timeholdings.co.za/press.htm
1Time Airline (Archiv: Robert Kühni)
Gegründet am 25. Februar 2004, behauptet die Airline, die erste richtige Low-Budget Fluggesellschaft Südafrikas gewesen zu sein. Sie betreibt Low-Cost Charter und Linienflüge, die Johannesburg mit Bloemfontein, Cape Town, Durban, East London, George, Port Elizabeth und Sansibar verbinden. 1Time Airline beschäftigt 420 Angestellte.
Anzahl Flugzeuge:
|Boeing 737-200:
|1
|Boeing MD-82:
|3
|Boeing MD-83:
|2
|Boeing MD-87:
|2
|McDonnell Douglas DC-9-10:
|1
|McDonnell Douglas DC-9-30:
|3
Hauptbasis: Johannesburg O R Tambo International