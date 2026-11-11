Erster Lufthansa Airbus A350-1000: Willkommen in München!

Erster Lufthansa Airbus A350-1000 landet in München (Foto: Lufthansa)

Großer Empfang für das erste Flugzeug der neuen Airbus A350-1000 Flotte: Das neue Flaggschiff mit dem Taufnamen „Deutschland" ist heute auf seiner Heimatbasis in München gelandet.

Um 15:37 Uhr setzte das modernste Langstreckenflugzeug der Airbuswerke mit der Sonderflugnummer LH9901 auf der nördlichen Start- und Landebahn des Flughafens auf, wo es von zahlreichen Fans empfangen wurde. Nach der „Begrüßungsrunde" entlang des Terminal 2 rollte der 74 Meter lange Airbus zur Lufthansa Technikhalle.

Erster Lufthansa Airbus A350-1000 in München gelandet (Foto: Lufthansa)

Die A350-1000 mit der Kennung D-AIFA erscheint in der Sonderlackierung zur 100-jährigen Gründung der Airline und komplettiert damit als siebtes Flugzeug die Jubiläumsflotte mit dem XXL-Kranich.

Heiko Reitz, Bereichsvorstand Lufthansa Airlines und Hub Manager München:

Auf dieses Flugzeug können sich alle freuen - allen voran natürlich unsere Gäste, die ein Premium Flugerlebnis in allen Klassen erwartet. Unsere Crews erhalten den modernsten Arbeitsplatz der Industrie. Das Flugzeug ist äußerst sparsam und es ist ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der Modernisierung unserer Langstreckenflotte.

Erster Lufthansa Airbus A350-1000 in München (Foto: Lufthansa)

Die „Deutschland" ist das 700. Flugzeug, das Airbus an die Lufthansa Group übergeben hat. Insgesamt hat die Group 15 Flugzeuge des Typs A350-1000 bestellt, die bis 2030 ausgeliefert werden. Die ersten zehn werden für Lufthansa fliegen und am Fünf-Sterne-Drehkreuz München stationiert.

Erster Lufthansa Airbus A350-1000 wird in München begrüsst (Foto: Lufthansa)

Der Airbus A350-1000 ist mit einer Länge von 73,80 Metern sieben Meter länger als der Airbus A350-900 und bietet Platz für 300 Passagiere in vier Reiseklassen: drei bis vier Plätze (zwei Einzelsuiten und eine „Suite Plus") in der First Class, 49 Plätze (davon acht Sitze in Suiten) in der Business Class, 35 Plätze in der Premium Economy Class und 212 Plätze in der Economy Class. Außerdem ist die „Deutschland" ab ihrem Erstflug am 3. Dezember das erste Langstreckenflugzeug der Lufthansa Group, das mit dem neuen Lufthansa Group Wi-Fi powered by Starlink ausgerüstet ist."

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