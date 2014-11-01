Antonov An-124 Ruslan

Antonov An-124 Ruslan, Herstellerland: Russland Dieser vierstrahlige Grosstransporter von Antonov wurde als militärischer Transporter entwickelt, heute wird der Gigant hauptsächlich bei zivilen Frachtgesellschaften verwendet. Spannweite: 73,3 m, Länge: 69,1 m, Startmasse: 410 Tonnen.

Die Antonov AN-124 wurde Ende der siebziger Jahre entwickelt. Moskau forderte ein ebenbürtiges Muster zur amerikanischen Lockheed C-5A Galaxy. Der strategische Transporter kann eine Nutzlast von 150 Tonnen über eine Entfernung von 4500 Kilometer transportieren. Damit der Gigant auf einfachen Pisten einsetzbar ist, besitzt er ein Fahrwerk mit insgesamt 24 Rädern. Wie jedes militärische Frachtflugzeug ist auch die Condor als Hochdecker konzipiert. Antonov wählte bei der Steuerung ein modernes Fly-by-Wire System, was zu seiner Zeit als mutiger Entwicklungsentscheid galt. Der voluminöse Rumpf ist im oberen Teil druckbelüftet, dort kann die Maschine bis zu 88 Soldaten transportieren, der Hauptfrachtraum verfügt über keine Druckkabine. Die Be- und Entladung erfolgt über die grossen Hecktore sowie über den hochklappbaren Rumpfbug. Die Antonov AN-124 kam ab Anfang 1987 bei der sowjetischen Luftwaffe zum Einsatz. Von der Antonov wurden lediglich etwas mehr als 50 Einheiten produziert, Aviastar legte die Antonov AN-124 kürzlich neu auf und fabrizierte für Volga Dnepr Airlines zwei neue Maschinen. 25 AN-124 sind bei zivilen Fracht Airlines im Einsatz und werden für den Sondertransport von Sperrgütern verwendet. Bei Aviastar erwägt man heute die Umrüstung auf westliche Triebwerke und moderne Avionik, damit könnte die Wirtschaftlichkeit des Grossfrachters erheblich verbessert werden.

Antonov AN-124, Volga Dneper (Archiv: Robert Kühni)

Technsiche DatenAntonov AN-124 Ruslan

Hersteller: Antonov, heute wird die AN-124 unter Aviastar in Russland gebaut

Verwendung: Grossraumfrachter, strategischer Langstrecken Militärtransporter

Besatzung Cockpit: 4 bis 6 Mann, 2 Lademeister

Passagiere: bis zu 88 Soldaten, bis zu 150 Tonnen Fracht

Antrieb: Vier Mantelstromtriebwerke Progress D-18T (Lotarev D-18)

Leistung: je 232 kN Schubkraft

Erstflug: 26. Dezember 1982