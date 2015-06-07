WestJet Boeing 737 kommt nach Landung von Piste ab

WestJet Boeing 737 runway excursion (Foto: AviaPress)

Eine Boeing 737 von WestJet Airlines ist gestern Nachmittag nach der Landung in Montreal von der Piste abgekommen, alle Passagiere und Besatzungsmitglieder konnten das Flugzeug unverletzt verlassen.

WestJet Flug WS 588 startete um 13 Uhr 46 Lokalzeit auf dem Toronto Pearson International Airport in Richtung Trudeau International Airport in Montreal. An Bord der Boeing 737-600 befanden sich neben der Besatzung 110 Passagiere. Die Boeing 737 kam nach dem Ausrollen auf der Piste 24L um 15 Uhr 02 von der Landebahn ab und blieb im Gras stecken. Alle Passagiere konnten das Flugzeug über eine mobile Treppe verlassen. Die Kanadische Transportbehörde hat eine Flugunfalluntersuchung eingeleitet.

WestJet Airlines Boeing 737 runway excursion (Foto: TSB Canada)

Zum Unfallzeitpunkt fegte ein Gewitter mit heftigen Niederschlägen über den Platz, die Pistenverhältnisse könnten die Bremswirkung der Boeing 737 massgebend beeinflusst haben und zum Unfall beigetragen haben.

Die Boeing 737-600 mit der Immatrikulation C-GWCT wurde bei dem Zwischenfall nach Angaben von WestJet nicht beschädigt. WestJet muss den Jet technisch jedoch genau überprüfen, bevor er wieder in Dienst gestellt werden kann.

METAR zum Unfallzeitpunkt:

CYUL 052000Z 34004KT 280V010 12SM FEW020 BKN050 OVC075 20/18 A2992 RMK CF2SC3AC3 SLP131 DENSITY ALT 600FT

CYUL 051913Z 31005KT 270V330 3SM -SHRA BR FEW011 SCT025TCU OVC050 19/18 A2993 RMK SF1TCU3SC4 VIS SE 11/2 SLP134 DENSITY ALT 500FT

CYUL 051906Z 31008G18KT 2SM SHRA BR FEW011 OVC025TCU 19/18 A2993 RMK SF2TCU6 PRESRR SLP135 DENSITY ALT 500FT

CYUL 051900Z 31012G23KT 1 1/2SM +SHRA SCT011 OVC022TCU 19/18 A2993 RMK SF3TCU5 PRESRR SLP134 DENSITY ALT 600FT

CYUL 051851Z 33018KT 250V340 15SM SHRA FEW012 BKN025TCU OVC075 20/18 A2992 RMK SF2TCU5AC1 VIS SW-N 21/2 PRESRR SLP131 DENSITY ALT 700FT