Vintage Jet an Flugshow abgestürzt

Fouga CM170R Magister (Foto: AviaPics)

Während einer Flugshow in der Kleinstadt Lavandou an der Côte d’Azur stürzte ein Fouga Magister Vintage Jet ab, der Pilot kam dabei ums Leben.

Viele Zuschauer freuten sich am Freitagabend, den 16. August 2024, an der Küste von Lavandou auf den Auftritt des nationalen Kunstflugteams Patrouille France. Im Vorprogramm wurde auch ein Vintage Jet vom Typ Fouga CM170R Magister vorgeflogen, am Steuer sass der pensionierte Militärpilot Didier Berger. Der Jet stürzte während seines Flugprogramms um 17:00 Uhr aus noch nicht bekannten Gründen ins Meer. Der erfahrene ex Militärpilot kam dabei ums Leben. Die Flugshow wurde nach diesem unglücklichen Absturz abgebrochen. Die französischen Behörden haben eine Flugunfalluntersuchung eingeleitet, dabei steht ein defekt an der Maschine und der Gesundheitszustand des Piloten im Vordergrund der Untersuchung.

Absturz der Fouga CM170R Magister in Lavandou (Foto: via YouTube)

Das Flugzeug

Bei dem Flugzeug handelt es sich um ein ehemaliges Schulflugzeug der französischen Luftwaffe vom Typ Fouga CM170R Magister. Der Vintage Jet mit der Baunummer 413 war unter der privaten Immatrikulation F-AZPZ in Frankreich zugelassen. Der einmotorige Oldtimer Jet wird für die Unfalluntersuchung aus dem Meer geborgen.