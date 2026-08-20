United Boeing 767 macht Notlandung in Genf

United Airlines Boeing 767-300ER (Foto: Team Aviaspotting)

Heute Morgen musste United Airlines Flug 957 nach Genf zurückkehren, die Boeing 767-300ER landete auf der Westpiste in Genf sicher und konnte selbständig an eine Parkposition rollen.

United Airlines Flug 957 (UAL957) startete um 09:31 Uhr Lokalzeit zu einem Flug nach New York Newark (EWR). Nach etwa 10 Minuten im Flug meldeten die Piloten einen Notfall mit der Bitte, zum Ausgangsflughafen Genf zurückzukehren. Um 10:08 Uhr Lokalzeit landete die Boeing 767-300ER sicher auf der Westpiste 22 in Genf. Der zweistrahlige Langstreckenjet konnte die Landebahn 22 selbständig verlassen und in die zugewiesene Parkposition rollen. Momentan ist noch nicht vollständig klar, warum die Piloten eine Notlandung in Genf machen mussten, die Flugsicherung hat am Funk erklärt, dass die Boeing 767 einen Triebwerkausfall hatte und nach Genf zurückkehren müsse.

Das Flugzeug

Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Boeing 767-300ER. Die Maschine ist auf die Immatrikulation N686UA in den Vereinigten Staaten von Amerika zugelassen. Die Boeing 767-3CBER wurde unter der Seriennummer MSN 33468 LN: 898 im Jahr 2002 gebaut (Erstflug 23. Januar 2003). Angetrieben wird das zweistrahlige Verkehrsflugzeug durch zwei Pratt & Whitney PW4056.

Boeing 767-300ER nach Notlandung in Genf (Foto: WebCam)

Das Wetter

Das Wetter in Genf war zum Zeitpunkt der Notlandung gut, leichter Wind aus westlicher Richtung bei guter Sicht. In der nähe von Genf hatte es Gewitter.