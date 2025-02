US-amerikanischer EA-18G Growler abgestürzt

EA-18G Growler Störflugzeug (Foto: USN)

Am 12. Januar 2025 ist ein EA-18G Growler in der San Diego Bay abgestürzt, die beiden Piloten konnten sich mit dem Schleudersitz retten.

Das Störflugzeug vom Typ EA-18G Growler befand sich am Mittwochmorgen im Landeanflug auf die Naval Air Station North Island in San Diego an der Westküste der USA. Videoaufnahmen von einer Webcam zeigen, dass die Growler in einem steilen Sturzflug abstürzte, die beiden Piloten konnten sich mit dem Schleudersitz aus der abstürzenden Growler retten. Die Maschine stürzte um 10:15 Uhr Lokalzeit in die San Diego Bay. Die beiden Piloten konnten von Fischern aus dem Wasser gezogen werden. Nach Angaben der US-Navy wurden sie zur Kontrolle ins Spital eingeliefert, sind aber wohl auf. Eine Flugunfalluntersuchung wurde eingeleitet.

EA-18G Growler Absturz von Webcam (Foto: Webcam)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um eine EA-18G Growler der US-Navy. Die Growler ist ein spezialisierte Super Hornet für die elektronische Kriegsführung. Die Maschine mit der Registration 166855 gehörte zur Electronic Attack Squadron (VAQ) 135 und wurde bei dem Absturz komplett zerstört.

Das Wetter

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt nicht gerade gut, aber auch nicht allzu schlecht. Die Sicht wurde mit zwei bis drei Kilometern angegeben. Der Wind kam mit einer Stärke von 18 km/h aus südsüdöstlicher Richtung. Die Wolkenbasis lag zwischen 500 und 1000 Fuss (150 bis 300 Meter).

METAR

KNZY 121852Z 16010KT 3SM BR BKN005 BKN009 OVC014 11/10 A3002 RMK AO2 RAE45 SLP165 P0002 T01110100

KNZY 121831Z 15010KT 2SM -RA BR BKN005 OVC013 11/10 A3002 RMK AO2 P0002 T01110100

KNZY 121809Z 15007KT 1 3/4SM -RA BR SCT006 BKN012 OVC017 11/10 A3002 RMK AO2 P0001 T01110100