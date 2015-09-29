US Navy FA-18E abgestürzt

US Navy FA-18E over Afghanistan (Foto: US Navy)

Eine FA-18E Super Hornet der US Navy ist am Montagnachmittag, den 21. September 2015, in Fresno, Kalifornien abgestürzt, der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten.

Die US Navy hat zu dem Absturzhergang noch nicht viel bekanntgegeben, die einsitzige FA-18E stürzte rund drei Meilen von der Naval Air Station Lemoore entfernt über einem Acker ab. Warum es zu diesem Unfall gekommen ist, muss eine Untersuchung zeigen, die bereits angelaufen ist.