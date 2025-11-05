UPS Frachtflugzeug in den USA abgestürzt

MD-11F Vollfrachter UPS (Foto: Team AviaFoto)

Am 4. November 2025 ist in Louisville während dem Startlauf ein MD-11 Frachtflugzeug von UPS verunfallt, dabei kamen sieben Personen ums Leben.

Laut der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde stürzte UPS Flug 2976 am Dienstag, den 4. November 2025, gegen 17:15 Uhr Ortszeit nach dem Start vom Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky ab und ging in einem Feuerball auf. Die McDonnell Douglas MD-11 war auf dem Weg zum Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu. Bei dem Absturz kamen alle drei Besatzungsmitglieder und vier Personen am Boden ums Leben. Zahlreiche weitere Menschen an der Unfallstelle erlitten ebenfalls Verletzungen und mussten ins Spital eingeliefert werden. Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA und das US-amerikanische Transportministerium NTSB haben eine Unfallermittlung aufgenommen.

MD-11F Unglück UPS in Louisville, Kentucky (Foto: CCTV Airport via YouTube)

Update

Der MD-11F Umbaufrachter startete auf der Piste 17R. Laut einer Kameraaufzeichnung verlor die Maschine während dem Startlauf das Triebwerk Nummer 1 (Triebwerk am linken Flügel). Das Frachtflugzeug prallte dann bei hoher Geschwindigkeit etwa 1,1 Seemeilen hinter dem Ende der Startbahn 17R und etwa 0,12 Seemeilen links von der verlängerten Startbahnmittellinie in ein Gebäude und ging in Flammen auf. Die Videoaufzeichnungen suggerieren, dass die MD-11F nach dem Rotieren und dem Lift-Off nie richtig aus dem Bodeneffekt herauskam und einen sicheren, flugfähigen Zustand erreichte. Der linke Tragflächenbereich, wo das Nummer 1 Triebwerk angebaut ist, stand bereits beim Erreichen der Rotationsgeschwindigkeit in Flammen. Der Startlauf ist eine der kritischsten Flugphasen, wenn man dort mit einem solchen Problem zu kämpfen hat, kann ein solches Unglück rasch passieren.

UPS MD-11F Unglück in Louisville, Kentucky (Foto: Airport Authority)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um einen MD-11F Umbaufrachter. Die Maschine gehört dem Expresskurierdienst UPS und ist auf die Kennung N259UP in den USA zugelassen. Die Seriennummer der MD-11F lautet auf 48417 und wurde im Jahr 1991 gebaut. Das Flugzeug wurde bei dem Unfall komplett zerstört.

Das Wetter

Das Wetter am Flughafen Louisville in Kentucky war zu dem Unfallzeitpunkt gut.

METAR

METAR KSDF 050156Z 14004KT 10SM FEW022 SCT250 12/05 A3018 RMK AO2 SLP222 FU FEW022 T01170050

METAR KSDF 050056Z 15005KT 10SM SCT026 SCT250 13/05 A3020 RMK AO2 SLP227 FU SCT026 T01280050

SPECI KSDF 050028Z 15005KT 10SM SCT026 BKN250 13/05 A3020 RMK AO2 FU SCT026 T01330050

METAR KSDF 042356Z 14004KT 10SM FEW022 BKN026 BKN250 14/06 A3021 RMK AO2 SLP229 FU BKN026 T01390056 10183 20133 56007