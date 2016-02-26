Twin Otter in Nepal abgestürzt

Tara Air Twin Otter (Foto: Twin Otter Spotter)

Ein zweimotoriger Twin Otter von Tara Air ist am 24. Februar 2016 in Nepal abgestürzt, bei diesem Unfall kamen alle 23 Insassen ums Leben.

Die Turbopropellermaschine der nepalesischen Fluggesellschaft Tara Air startete am Mittwoch vom Touristenzentrum Pokhara nach Jomsom im Norden des Landes. Rund zehn Minuten nach dem Start sei der Funkkontakt zur Maschine abgebrochen, dies schreibt die nepalesische Online-Zeitung Kathmandu Post.

Das Wetter und die Sichtverhältnisse waren zum Unfallzeitpunkt schlecht. Das Wrack konnte von den Rettungskräften am Nachmittag lokalisiert und erreicht werden, bei dem heftigen Aufprall des Twin Otters sind alle 23 Insassen ums Leben gekommen. Das zweimotorige Turbopropeller Flugzeug von Tara Air ist am Morgen, des 24. Februars 2016, um 08:00 bei schlechtem Wetter in einen Berghang gerast und dabei vollständig ausgebrannt.

In Nepal passieren immer wieder solche Abstürze, die kleinen Flugplätze sind in den meisten Fällen in sehr anspruchsvollem, bergigem Gelände eingebettet und können nur nach Sichtflug Regeln angeflogen werden. Häufig wird in Nepal auch bei widrigsten Wetterverhältnissen geflogen.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine neue zweimotorige Turbopropeller Maschine mit der nepalesischen Zulassung 9N-AHH. Die Viking Air DHC-6 Twin Otter 400 von Tara Air wurde im Jahr 2015 gebaut und in Verkehr gesetzt. Die Maschine verfügt über die Baunummer 926.