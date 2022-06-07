Twin Otter in Nepal abgestürzt

Twin Otter Tara Air (Foto: Tara Air)

Am Sonntag, den 29. Mai 2022, ist in Nepal ein De Havilland Canada DHC 6-300 Twin Otter abgestürzt, dabei kamen alle 22 Insassen ums Leben.

Das zweimotorige Turbopropeller Flugzeug gehörte Tara Air und startete um 09:55 Uhr auf dem Flugplatz Pokhara nach Jomsom. Die Maschine stürzte während dem Sichtflug von Pokhara nach nur 12 Minuten bei schlechtem Wetter über unwegsamen Geländen ab. Der Unfall ereignete sich um 10 Uhr 07 Lokalzeit, die Maschine konnte am 30. Mai 2022 durch Suchtrupps gefunden werden. Bei dem Unfall kamen alle 22 Insassen ums Leben. An Bord des Flugzeuges befanden sich 19 Passagiere und 3 Besatzungsmitglieder.

In Nepal passieren immer wieder solche Unfälle, da die kleinen Flugplätze nur nach Sicht angeflogen werden können und häufig auch bei sehr schlechten Wetterverhältnissen geflogen wird.